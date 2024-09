Il cambiamento climatico è una delle sfide più pressanti del nostro tempo, e le città, con il loro intenso sviluppo urbano, contribuiscono al riscaldamento globale. Nelle aree urbane le temperature estive possono diventare insostenibili a causa delle ondate di calore e dell’effetto “isola di calore”. Tra le strategie innovative per contrastare questo fenomeno, l’uso di tetti bianchi si sta rivelando particolarmente efficace.

Questa pratica, conosciuta come “cool roofs“, non solo aiuta a ridurre le temperature locali, ma contribuisce anche a mitigare l’impatto complessivo del cambiamento climatico. Ma in che modo un semplice cambiamento cromatico può influire sulla temperatura?

Come funzionano i tetti bianchi

La logica dietro i tetti bianchi è relativamente semplice: riflettono una maggiore quantità di luce solare rispetto ai tetti di colore scuro. La maggior parte dei materiali utilizzati per i tetti tradizionali, come l’asfalto nero o le tegole scure, assorbe il calore del sole e contribuisce ad aumentare la temperatura interna degli edifici. Al contrario, i tetti bianchi, grazie alla loro elevata riflettanza, riducono la quantità di calore assorbito, mantenendo gli edifici più freschi e abbassando così la necessità di utilizzare impianti di condizionamento dell’aria.

Studi scientifici hanno dimostrato che dipingere i tetti di bianco può ridurre la temperatura superficiale di un tetto di oltre 30 °C, con un abbassamento della temperatura interna degli edifici fino a 5 °C. Questo impatto si traduce non solo in un minor consumo di energia per il raffreddamento, ma anche in una riduzione delle emissioni di gas serra, poiché si riduce la domanda di elettricità generata dalle centrali a combustibili fossili.

Perché i tetti bianchi fermano il cambiamento climatico

La potenzialità dei tetti bianchi di mitigare il cambiamento climatico non si limita al raffreddamento locale degli edifici. Secondo alcuni studi condotti, l’adozione diffusa di tetti bianchi nelle aree urbane potrebbe ridurre sensibilmente le temperature globali. Questo perché ridurre il calore assorbito dalle superfici terrestri riduce anche la quantità di energia termica che viene immessa nell’atmosfera.

Uno studio condotto nel 2024 dalla University College London ha rilevato che i tetti bianchi sono particolarmente efficaci nel ridurre la temperatura urbana fino a 2 °C. Questo potrebbe sembrare un dato modesto, ma è di grande importanza nel contesto del cambiamento climatico globale, dove anche piccole riduzioni delle temperature locali possono avere effetti positivi sull’intero sistema climatico. Inoltre, ridurre l’uso del condizionamento riduce le emissioni di CO2, facendo dei tetti bianchi una soluzione sostenibile e a lungo termine per la lotta contro il riscaldamento globale.

Tetti bianchi o tetti verdi: le differenze

Ci sono altre tecnologie che vengono studiate e implementate per contrastare il riscaldamento climatico, come ad esempio i tetti verdi, che prevedono l’installazione di giardini pensili. Tuttavia, secondo uno studio del Lawrence Berkeley National Laboratory, i tetti bianchi si stanno rivelando tre volte più efficaci rispetto ai tetti verdi nel ridurre il calore urbano. I tetti verdi, infatti, pur avendo benefici legati alla biodiversità e all’isolamento termico, non sono in grado di riflettere tanta radiazione solare quanto i tetti bianchi.

L’adozione dei tetti verdi può comunque rappresentare una soluzione complementare, ma è chiaro che i tetti bianchi offrono una maggiore efficacia dal punto di vista della mitigazione del cambiamento climatico. Il costo di installazione dei tetti bianchi è inoltre inferiore, il che li rende una scelta accessibile e praticabile in tutto il mondo, anche nelle regioni meno sviluppate.

Il futuro delle città

Il futuro delle città in un mondo che si riscalda rapidamente dipenderà molto da soluzioni come i tetti bianchi. Sempre più governi locali e nazionali stanno considerando l’introduzione di normative che impongono la verniciatura di tetti di edifici commerciali e residenziali di colore bianco. Ad esempio, Londra ha recentemente avviato un programma sperimentale volto a testare l’efficacia dei tetti bianchi su larga scala, con risultati promettenti.

L’implementazione di queste politiche su larga scala potrebbe portare a un freno dell’aumento delle temperature globali entro i prossimi decenni. Gli esperti sostengono che se anche solo una parte delle città mondiali adottasse tetti bianchi, si potrebbe rallentare notevolmente il riscaldamento globale.