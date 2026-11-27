Il bonifico istantaneo è uno strumento pratico e veloce, che permette di trasferire denaro da un conto corrente all’altro in pochi secondi. Una comodità che, tuttavia, può trasformarsi in un rischio quando finisce nelle mani dei truffatori. Negli ultimi tempi, infatti, sono aumentate le frodi legate a questo sistema di pagamento, sfruttato dai criminali per sottrarre denaro ai risparmiatori.

I numeri fotografano una situazione da non sottovalutare: nel 2025 sono stati registrati circa 46mila bonifici istantanei fraudolenti, per un valore complessivo di 80 milioni di euro.

L’allarme di Patuelli (Abi): “Servono regole subito”

La questione è arrivata al centro del dibattito durante il Salone dei Pagamenti di Milano, dove Antonio Patuelli ha richiamato l’attenzione sulla crescita delle truffe digitali, che colpiscono soprattutto i risparmiatori. Il presidente dell’Abi ha chiesto alle istituzioni competenti di avviare tempestivamente una verifica sull’esperienza dei bonifici istantanei, così da individuare eventuali nuove misure per prevenire le frodi.

Secondo Patuelli, una parte del problema è legata proprio alle caratteristiche di questo sistema di pagamento. Se da un lato rappresenta un’importante innovazione per la gestione del denaro, dall’altro la sua irrevocabilità viene sfruttata dai truffatori per rendere più difficile il recupero delle somme sottratte. Una volta completata l’operazione, infatti, il denaro viene trasferito in pochi secondi e non è possibile annullare autonomamente il pagamento.

A confermare la crescita del fenomeno sono anche i dati della Banca d’Italia, pubblicati a luglio. Il valore delle frodi attraverso bonifici istantanei è passato dai circa 54 milioni di euro del 2024 agli 80 milioni registrati nel 2025. C’è poi un altro elemento che merita attenzione: rapportando le frodi alle somme complessivamente trasferite, l’incidenza dei raggiri sui bonifici istantanei risulta 14 volte superiore rispetto a quella dei bonifici ordinari. In termini concreti, si parla di 28 euro fraudolenti ogni 100mila euro trasferiti, contro i 2 euro dei bonifici tradizionali.

Nel frattempo, il settore bancario sta rafforzando gli strumenti di prevenzione. Dal 9 ottobre 2025, in particolare, è entrato in vigore l’obbligo di verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario e l’IBAN indicato prima di autorizzare un bonifico. Un controllo aggiuntivo pensato per individuare eventuali incongruenze e ridurre il rischio di trasferire denaro verso conti diversi da quelli del destinatario previsto.

Dal falso operatore al finto figlio: come riconoscere i tentativi di truffa

Le frodi possono assumere forme diverse, ma spesso seguono uno schema simile: fare leva sulla fiducia, sulla paura o sulla fretta per convincere la vittima a trasferire denaro. Tra i raggiri più diffusi c’è quello del falso operatore bancario. Il truffatore contatta la persona fingendosi un dipendente della banca e sostiene che il conto corrente sia in pericolo o che siano stati rilevati movimenti sospetti. A quel punto, invita il cliente a spostare i propri risparmi su un altro conto, presentato come più sicuro. In realtà, l’IBAN fornito appartiene proprio al criminale.

Un altro tentativo di frode sfrutta invece i rapporti familiari. Può capitare, per esempio, di ricevere un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto, apparentemente riconducibile a un figlio o a un parente. Il mittente racconta di trovarsi in difficoltà, magari perché ha perso il telefono o deve affrontare una spesa urgente, e chiede un aiuto economico immediato. La richiesta fa leva sull’apprensione dei familiari, spingendoli a intervenire senza verificare chi si trovi davvero dall’altra parte dello schermo.

Attenzione anche alle false piattaforme di investimento, che promettono guadagni facili e rendimenti particolarmente vantaggiosi, e alle fatture contraffatte. In quest’ultimo caso, i truffatori sostituiscono l’IBAN del fornitore legittimo con quello di un conto corrente sotto il loro controllo, inducendo il cliente a effettuare un pagamento apparentemente regolare.

Per riconoscere questi tentativi di raggiro è importante diffidare soprattutto delle richieste che impongono di agire in fretta. Una banca non chiede ai propri clienti di effettuare un bonifico per mettere al sicuro i risparmi e, allo stesso modo, un messaggio che sembra provenire da un familiare non dovrebbe essere considerato automaticamente autentico. In caso di dubbi, la prima cosa da fare è interrompere la conversazione e contattare direttamente la banca attraverso i suoi canali ufficiali oppure chiamare il parente interessato utilizzando il numero già conosciuto.

Ci sono poi alcuni accorgimenti che possono aiutare a ridurre il rischio di cadere in trappola. Prima di autorizzare un pagamento, soprattutto se richiesto da una persona appena conosciuta o in circostanze insolite, è bene controllare con attenzione i dati del beneficiario e assicurarsi che l’IBAN corrisponda al destinatario previsto. Non bisogna inoltre condividere password, codici di accesso o altre informazioni personali, né cliccare su collegamenti ricevuti attraverso messaggi sospetti.

Un’ulteriore precauzione consiste nell’impostare un limite giornaliero per i bonifici istantanei, così da contenere l’eventuale somma trasferita in caso di frode. Può essere utile anche attivare le notifiche tramite SMS o applicazione bancaria, che consentono di ricevere avvisi in tempo reale sui movimenti del conto. Infine, è bene ricordare che, mentre il bonifico ordinario può essere revocato entro determinati limiti temporali, quello istantaneo viene accreditato generalmente entro 10 secondi e non può essere annullato. Prendersi qualche momento in più per controllare ogni dettaglio prima di confermare l’operazione può quindi fare davvero la differenza.