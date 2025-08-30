Investimento da 70 milioni di euro, DR Automobiles rafforza le sue radici in Molise e prepara l’espansione europea: nuovi impianti, 300 posti di lavoro e il rilancio dello stabilimento di Anagni

Certe volte, per conquistare il mondo, bisogna prima mettere radici solide a casa. È questa la strada scelta di DR Automobiles, il gruppo molisano che continua la sua ascesa nel panorama automobilistico europeo, partendo da Macchia d’Isernia, la sua roccaforte storica.

Il dato è clamoroso: 70 milioni di euro di investimento per realizzare nuovi impianti produttivi proprio nel cuore del Molise. Non una mossa simbolica, ma un progetto industriale a tutto tondo, che punta alla produzione completa di nuovi modelli per il mercato italiano ed estero e, cosa più importante, alla creazione di almeno 300 nuovi posti di lavoro.

L’annuncio ufficiale

L’annuncio ufficiale è arrivato nei giorni scorsi, ma l’orizzonte era già stato tracciato lo scorso luglio, durante l’Expo di Osaka, in Giappone. In quell’occasione, l’amministratore delegato Antonella Tortola aveva parlato di un investimento iniziale da 50 milioni. Ora, in un colpo solo, il gruppo ha alzato la posta: 20 milioni in più, a conferma di una visione più ampia, strutturata e ambiziosa.

Nel frattempo, a circa 150 km più a sud, un’altra storia prende forma. Quella dello stabilimento ex Saxa Gres S.p.A. di Anagni, un tempo dedito al gres porcellanato, ora destinato a diventare un nuovo hub strategico del gruppo. Lo ha acquisito Jarama, società controllata al 100% da DR, e i lavori di revamping sono già partiti. Obiettivo: trasformare un impianto in disuso in una nuova costola produttiva, strettamente collegata al quartier generale molisano.

Assunzioni in cantiere

Il sito, oltre a godere di un accesso diretto all’Autostrada A1 e a uno scalo ferroviario, ha già iniziato a generare un impatto positivo: 67 ex dipendenti Saxa Gres sono stati assunti, ridando linfa a un territorio che conosce bene il valore, e la fragilità, dell’industria manifatturiera.

“Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo – ha dichiarato Antonella Tortola –. È stato un grande lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti, che speriamo possa rappresentare un’opportunità di sviluppo per il nostro gruppo, ma anche di crescita per un’area storicamente importante per l’automotive come la provincia di Frosinone”.

Una dimensione non soltanto nostrana

C’è qualcosa di profondamente italiano nella traiettoria di DR. Un’azienda nata da un’intuizione controcorrente, cresciuta in una regione fuori dai radar dell’industria automobilistica, e ora pronta a sedersi al tavolo dei grandi, senza abbandonare la propria identità territoriale.

Adesso l’orizzonte non è più solo nazionale. Con i nuovi investimenti DR guarda dritta all’Europa, e lo fa in modo diretto. I mercati in vista? Spagna, Francia, Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia. Non solo esportazioni, ma presidi locali veri e propri: concessionarie ufficiali o distributori esclusivi per ognuno dei suoi sette marchi, da DR a EVO, da Sportequipe a ICKX. Il Gruppo può già contare su una quota del 2,56% nel mercato italiano dei privati (dati 2024), un dato non trascurabile in un contesto dominato da giganti globali.

Una pagina delle auto in crescita

DR Automobiles non è più solo una promessa italiana dell’automotive. È un modello industriale concreto: produzione interna, sviluppo territoriale, attenzione alla logistica, visione commerciale europea. Inoltre, è una scommessa vinta sul piano sociale: occupazione locale, riqualificazione industriale, rilancio di aree spesso dimenticate dalle grandi strategie.

In un Paese dove il Mezzogiorno viene ancora menzionato solo per ciò che manca, DR racconta cosa può nascere quando si uniscono competenza, ambizione e coraggio. Dal cuore del Molise, verso l’Europa. A bordo di un’auto che parla un po’ cinese ma anche italiano.