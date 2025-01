Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen I numeri di vendita di Volkswagen nel 2024

In un anno segnato da sfide globali, Volkswagen ha guardato avanti, puntando sulla sostenibilità e sull’innovazione tecnologica. Con quasi mezzo milione di veicoli elettrici (BEV) consegnati e una gamma diversificata, il 2024 costituisce un capitolo importante nella transizione verso una mobilità più green.

Lo chiede l’Unione Europa, che ha sancito per il 2035 lo stop alla commercializzazione dei motori a combustione interna. E lo vogliono gli stessi consumatori, attenti all’emergenza climatica. Pur affrontando sfide come i costi elevati e la carenza di infrastrutture, Volkswagen insiste nel suo percorso verso l’elettrificazione, ma il successo dipenderà dalla sua capacità di superare gli ostacoli con soluzioni concrete.

Insieme al consorzio Ionity, Volkswagen sta lavorando all’installazione delle colonnine di ricarica rapida in tutta Europa, al fine di rendere l’esperienza di guida più accessibile e conveniente. Come parte attiva, mira a contribuire alla creazione di un ecosistema virtuoso, anziché considerarsi solo un produttore di veicoli.

Martin Sander, Membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen per le Vendite, il Marketing e il Post Vendita, ha dichiarato: “In tutto il mondo, il 2024 è stato un anno difficile, caratterizzato da un’attività economica lenta, sfide politiche e un’intensa concorrenza, in particolare in Cina. Eppure, stiamo iniziando il nuovo anno con ottimismo. Non solo abbiamo prodotti attraenti, ma soddisfiamo le esigenze di una grande varietà di clienti con la nostra gamma di modelli diversificata che copre tutti i tipi di alimentazione”.

Consolidamento nelle zero emissioni

La Casa va avanti a consolidarsi nel settore della mobilità a zero emissioni. Nel 2024, le BEV immatricolate hanno raggiunto quota 383.100, a conferma del maggiore appeal suscitato tra i conducenti. Sul suolo tedesco, Volkswagen ha rafforzato la sua posizione di mercato, raggiungendo una quota del 16,3%, con un incremento di 2,8 punti percentuali rispetto al 2023.

Ed è ancora più forte il predominio se vengono prese a riferimento tutte le alimentazioni. KBA (l’ufficio federale responsabile della registrazione dei veicoli) ha calcolato uno share del 19,1%, quasi un quinto delle nuove targhe in Germania. Tra i modelli di maggior successo nei confini nazionali, ben cinque sono a marchio VW: Golf, T-Roc, Tiguan, Passat e Polo. Il successo si riflette pure nel comparto green.

I dati nelle regioni

In Europa, Volkswagen ha consegnato 1.254.500 veicoli, pari a un calo dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Eppure, il brand è andato avanti a guadagnare terreno in segmenti chiave, a dimostrare la resilienza della strategia di prodotto. Il 2024 ha, però, visto anche risultati contrastanti nelle diverse regioni del mondo. In Sud America, l’azienda ha conseguito una crescita impressionante del 21,1%, con 479.400 mezzi consegnati.

A propria volta, il Nord America ha mostrato un incremento considerevole, chiudendo a 592.300 immatricolazioni (+18,4%). In Cina, il mercato principale di Volkswagen, il calo delle vendite (-8,3%) riflette un settore sempre più dominato da marchi locali come BYD e NIO, che offrono veicoli elettrici altamente tecnologici a prezzi aggressivi. Ciò richiede un ripensamento delle strategie, come l’introduzione di modelli low-cost o collaborazioni con partner locali.

Resta ora da vedere quali novità abbia in serbo la compagnia nell’arco del 2025. L’appuntamento clou è costituito dalla nuova generazione della T-Roc, un capitolo già in grado di raccogliere oltre due milioni di unità vendute. Si andrà così a rafforzare la gamma dei SUV, che ha conservato nel 2024 un ruolo fondamentale: con quasi la metà delle vendite globali (47%), Volkswagen ha tracciato chiaramente il percorso futuro. La Tiguan, regina indiscussa del segmento, continuerà a dominare le strade, anticipando le sfide e le opportunità.