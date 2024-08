Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio stampa Can-Am Can-Am Canyon, il fuoristrada a tre ruote per i motociclisti

Né due né quattro. Can-Am, marchio iconico della canadese BRP, presenta Canyon, il suo nuovo veicolo a tre ruote più robusto e pronto per l’avventura. Agli americani piace esplorare terre lontane, mettersi alla prova in scenari ostici, dove solo gli intrepidi osano. Le insolite caratteristiche del modello lo rendono la soluzione ideale, affine alle recenti mode registrate pure nelle auto.

Con tratti peculiari come la maggiore altezza da terra, le ruote all-road, le pedane antiscivolo enduro e la superiore escursione delle sospensioni, il pacchetto tecnico è all’avanguardia. In linea generale, sembra fare al caso dei motociclisti tenaci, in cerca di versatilità. Sebbene finora ne abbiamo sottolineato la propensione alle gite fuori porta, anche su sentieri battuti il Can-Am Canyon fa, però, bella figura.

Pneumatici sviluppati su misura

L’impressione iniziale potrebbe essere di trovarsi dinanzi a una ‘belva’ difficile da addomesticare. E, invece, l’azienda promette di agevolare le operazioni ai principianti. Qualunque sia il livello di abilità, vien facile assumervi la necessaria dimestichezza. Sotto la linea aggressiva batte un potente motore Rotax ACE 1330 cc raffreddato a liquido da 115 CV, abbinato a una trasmissione semiautomatica a sei velocità che garantisce cambi marcia fluidi e precisi.

Ma le performance non si fermano qui: i freni Brembo con ABS assicurano frenate potente e sicure in qualsiasi circostanza. Le sospensioni, dall’escursione generosa, offrono un comfort di guida eccezionale, anche sui terreni più accidentati. Le pedane antiscivolo Enduro, il manubrio riser e le protezioni robuste si prestano agli amanti delle spedizioni off-road. Gli pneumatici XPS Adventure, sviluppati ad hoc, vantano un’aderenza eccezionale, mentre le quattro modalità di guida (Sport, All-Road, Rally, Normal) permettono di fronteggiare ogni tipo di sfida.

Tecnologie e allestimenti

Oltre alle prestazioni, il Can-Am Canyon supera l’esame sotto il profilo tecnologico. Il display touchscreen da 10,25 pollici con Apple CarPlay consente una connettività completa e un’interfaccia intuitiva. Di serie sulla versione Redrock, la telecamera di retromarcia facilita le manovre. Inoltre, i numerosi punti di attacco del sistema LinQ si traducono in un’ampia configurabilità del veicolo, mediante una vasta gamma di accessori dedicati. Ammontano a tre gli allestimenti del Can-Am Canyon: Standard, XT e Redrock. Tra questi spicca il Redrock, capace di adattarsi in automatico alle condizioni del terreno, e provvisto di un equipaggiamento standard più ricco.

“Il nuovissimo Can-Am Canyon 2025 è progettato per soddisfare lo spirito avventuroso ed è la soluzione su misura per coloro che cercano le strade meno battute – ha affermato Elsa Vilarinho, direttore della strategia del marchio -. Ciò che i motociclisti cercano in un veicolo da avventura sono una buona altezza da terra e una buona escursione delle sospensioni per un’eccellente capacità fuoristrada e confort e spazio di carico dal punto di vista del turismo. Sorprendentemente, la Can-Am Canyon 2025 soddisfa entrambi i fronti”.

Presenta numerosi miglioramenti la gamma Spyder. Se lo scorso anno era stato introdotto uno schermo a sfioramento tattile da 10,25 pollici con Apple CarPlay, ora arriva l’ennesimo upgrade. Nello specifico, il Model Year 2025 aggiunge un’opzione di telecamera posteriore. Quattro nuovi colori aumentano, infine, le possibilità di personalizzare della famiglia Ryker.