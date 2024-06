Abbiamo selezionato alcuni argomenti, ipotizzando quanto possano essere importanti per la vendita di moto anche per le case costruttrici

Fonte: Ducati Gli argomenti da considerare prima di acquistare una nuova moto

Raccontando di moto, spesso ci piace fare dei confronti e scegliere dei modelli dello stesso segmento presenti sul mercato o inventarci una categoria di cui discutere per confrontare quali siano le caratteristiche vincenti delle diverse motociclette. Quando si sceglie che cosa comprare, i fattori tendono a essere molto personali e dando per scontato il genere di moto che ci piace o più si addice al nostro stile di vita, ci sono argomenti che possono influire sull’acquisto in maniera determinante. Abbiamo selezionato alcuni di questi, ipotizzando quanto possano essere temi di vendita anche per le case costruttrici.

Cavalli e potenza fiscale

Uno dei parametri a cui si fa riferimento, soprattutto se neopatentati, è la categoria di moto A2, che comprende tutti i modelli che si possono guidare con quella classe di patente e non superano la soglia dei 35 kW(48 CV). Fino a qualche anno fa, questo compromesso era limitante e tanti prodotti di punta delle varie case costruttrici erano esclusi, costringendo il potenziale acquirente a ripiegare su moto meno accattivanti, o attendere il tempo utile all’evoluzione della licenza di guida a tutte le cavallerie.

Oggi, molte aziende hanno adeguato il proprio catalogo alle esigenze dei neopatentati e nella maggior parte dei casi, è possibile avere la versione depotenziata a 35 kW su una più ampia gamma, senza dover così rinunciare alla moto dei sogni. La potenza fiscale è altrettanto importante per scegliere la moto e determina il costo delle tasse a cui un veicolo è soggetto. Inizialmente veniva utilizzata per calcolare il valore economico del bollo, mutato poi da tassa di circolazione a tassa di possesso. Ora è sostituita dalla reale potenza del motore ed è per alcune compagnie assicurative, il primo elemento per calcolare il rischio responsabilità civile.

Consumo

Un fattore strettamente legato alla potenza, che può influenzare la scelta di una motocicletta, è certamente il consumo di carburante. Questo rapporto viene spesso indicato nelle brochure descrittive dei singoli modelli e proprio perché divulgato dal costruttore, rappresenta la miglior resa litri/100 km. Se sogniamo di guidare una supersportiva, magari di grossa cilindrata o che superi comodamente i cento cavalli, non dobbiamo stupirci se l’equazione è meno vantaggiosa.

Se invece abbiamo intenzione di viaggiare, percorrere molti chilometri l’anno o utilizzare la moto come mezzo di trasporto quotidiano, optando per modelli turistici e più versatili, ecco che anche il minor consumo rende una moto più appetibile di altre.

Qualità-prezzo

La ricerca di qualità è spesso determinante nell’acquisto di una moto. Il motociclista è quasi per definizione tendente a non lesinare su aspetti qualitativi, specialmente se riguardano le prestazioni, la sicurezza e i contenuti di una moto sono importanti quanto e più dell’estetica. Contestualmente, le case hanno una cura e un’esperienza quasi secolare sui propri prodotti che cercano di realizzare il meglio che il mercato possa garantire, affidandosi eventualmente ai leader dei diversi settori, come la parte elettrica, elettronica, le sospensioni, i freni e non ultimo, pneumatici.

Ma la qualità si paga e cara e un buon motivo d’acquisto potrebbe essere il suo rapporto con il prezzo, senza scendere sotto gli standard. Gruppi proprietari di diversi brand hanno spesso alternative equivalenti a costi inferiori in quanto non del marchio di punta. Altre aziende emergenti preferiscono offrire il meno popolare prodotto, ma sottolineare che la componentistica adottata proviene dalle migliori aziende, azzerando la differenza tecnica con produzioni più blasonate. È importante riconoscere il valore del proprio acquisto e valutarne le caratteristiche in base alla spesa, comprendendo se il rapporto qualità-prezzo è stato centrato o meno.

Comfort e capacità di carico

Se si sceglie di acquistare una moto da dedicare a lunghi viaggi, contando anche di girare in due, la comodità e la capacità di carico fanno la differenza. Approcciandosi al segmento turistico, la moto in questione dovrà fornire più spazi dedicati a bagagli, effetti personali e all’occorrenza accogliere caschi e abbigliamento.

Tra le varie tipologie c’è l’imbarazzo della scelta, ma se dovessimo optare per qualcosa di non propriamente adeguato al trasporto, ogni casa predispone accessori installabili a parte, mentre le ditte specializzate producono qualsiasi alternativa per rendere più confortevole e funzionale la moto in caso di vacanze. Bisogna però tener conto di quanto costa attrezzare una moto non propriamente da viaggio e a volte conviene puntare fin da subito alla gamma turistica. Anche il segmento classificato come Adventure, propone soluzioni per chi cerca qualcosa di comodo anche con passeggero e bagagli.

Assistenza

Meno accattivante e d’impatto dei precedenti punti, ma importante, è certamente l’assistenza. Quando si acquista una moto nuova, diventa fondamentale avere il supporto di una rete di rivenditori e officine autorizzate in grado di rispondere alle nostre domande e fornirci tutto il supporto di cui abbiamo bisogno per la manutenzione programmata e non. In caso di qualsiasi inconveniente, occorre avere un riferimento che si prenda cura del nostro mezzo e fornisca i ricambi necessari, in Italia e all’estero.

Se non abbiamo un meccanico di fiducia o abbiamo acquistato una moto usata da un concessionario, in fase di trattativa è opportuno sincerarsi di quanta garanzia offra il rivenditore e qualora ce ne fosse bisogno, se la marca o il modello specifico sia da egli supportato nel post-vendita. Che si tratti di un gruppo storico o di un brand emergente, normalmente i venditori e le assistenze sono selezionati e seguiti dalla casa madre e non si dovrebbe rimanere mai scoperti, ma è determinante verificare tempi, disponibilità, presenza nel territorio di riferimento e prezzi degli interventi a pagamento.

Per concludere, molte aziende organizzano insieme ai propri distributori tantissime iniziative promozionali legate ad un modello, o al marchio in generale, che coinvolgono gli utenti, fidelizzandosi la clientela in cambio di esperienze esclusive. Un buon modo di vivere la propria passione e rimanere collegati a chi ci ha venduto la moto.