In occasione della kermesse milanese EICMA 2023, Fantic ha deciso di proporre tante novità che tracceranno nuove strade per il futuro del marchio veneto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Fantic New Roads: la nuova gamma a EICMA 2023

La Casa veneta dimostra nuovamente la sua grande capacità di intraprendere nuovi percorsi e di innovare, cercando sempre di emozionare gli appassionati e amanti del brand. Solo nel 2015, la gamma Fantic era costituita da Enduro e Motard di piccola cilindrata, mentre oggi è tra le più complete del panorama internazionale delle due ruote.

Le nuove Stealth 125 e Imola Concept

Fantic propone la nuova Stealth 125, la prima naked del brand, che verrà lanciata già nel 2024 e che a EICMA sarà affiancata dal prototipo di una sorella maggiore, sportiva e carenata, con il nome leggendario ed evocativo di Fantic Imola Concept.

Fantic Stealth 125 è la prima nata di una serie di modelli dedicati alla strada e ai giovani, una gamma sempre concepita, disegnata e prodotta in Italia, dove Fantic sarà l’unica azienda a farlo per la categoria A2. Il motore è il collaudatissimo Minarelli 125 cc 4 tempi a iniezione elettronica, con Variable Valve Actuation system e frizione antisaltellamento.

Grandissimo il lavoro fatto dalla Casa di centralizzazione delle masse, che è servito per aumentare il divertimento e il piacere di guida: il serbatoio è stato posizionato il più possibile vicino al baricentro, lasciando spazio frontalmente all’airbox per sfruttare un miglior flusso d’aria e il sistema di scarico è diviso in due gruppi con un silenziatore alto e leggero, mentre il più pesante corpo di espansione a camere è alloggiato nella parte più bassa della moto.

Per la prima volta su un 125 cc troviamo un telaio misto abbinato a un forcellone in alluminio con capriata inferiore. In questi segmenti, dove la potenza è limitata, è fondamentale la leggerezza, per questo Fantic ha lavorato sul contenimento del peso e sulla riduzione delle masse non sospese. La moto è dotata di display TFT da 5 pollici con Bluetooth, fari full LED e la possibilità di avere ABS cornering e traction control, l’estetica è ispirata alle corse. Gli stessi concetti si ripetono anche nel prototipo “Imola”, una pura sportiva senza compromessi.

Il nuovo Caballero per EICMA

Si rinnova anche la famiglia Caballero, ma non perde la sua anima: resta un modello unico nel suo genere per utilizzo da Scrambler vera. La nuova gamma non cambia piattaforma di modelli, ma si rinnova a 360° a partire dallo stile. Le componenti elettroniche aggiunte sono di ultima generazione e implementano un nuovo strumento LCD premium da 4” con user interface molto più ricca, la moto è dotata di Bluetooth per chiamate e audio.

Il motore presenta un upgrade delle performance, la parte ciclistica, invece, prevede l’introduzione di un nuovo forcellone in alluminio fusione in conchiglia. Tutta la gamma Caballero sarà dotata inoltre della nuova app per iOS ed Android – Fantic Garage – in grado di gestire funzionalità, manutenzione e navigazione della moto, in un’unica pratica piattaforma.

Fonte: Ufficio Stampa

L’attesissimo XE300 2T

In arrivo anche il nuovo XE300 2T motorizzato con il nuovo poderoso Minarelli Euro 5 a iniezione e avviamento elettrico. Una moto che ha già vinto con la sua versione di sviluppo perfettamente condotta dal giovane pilota svedese, Albin Norrbin, alla conquista del titolo mondiale Enduro Junior 2. Oggi finalmente XE300 è pronta nella sua versione di serie, già sul mercato entro la fine di quest’anno. Una moto votata alle prestazioni grazie al motore 300 cc più performante del mercato e con un impianto di raffreddamento rivoluzionario.

La tecnologia ne garantisce le brillanti prestazioni, il comparto ciclistico è top class, e si differenzia da tutte le concorrenti sul mercato. È l’unica 300 2T che si sviluppa attorno a un ottimo telaio di alluminio a semi doppia culla, che assicura il miglior rapporto rigidità/leggerezza. Prezzo di listino pari a 10.390 euro.

Il debutto della nuova XEF 310 4T

Tra le novità di Fantic, sempre presente a EICMA, ci sarà anche la XEF310 4T, in una gamma già ampia proprio tra 250 e 450, e che vanta il perfetto equilibrio tra le migliori caratteristiche di questi modelli: agilità, facilità di utilizzo e divertimento alla guida, con una potenza di erogazione e coppia poderosa. Listino prezzi a partire da 10.790 euro.

La nuova White Edition della gamma offroad

Nel mese di settembre Fantic ha lanciato la sua nuova offroad Black Edition, un’edizione limitata rivolta ai piloti, che propone al pubblico un kit racing dedicato. Cogliendo oggi l’occasione della grande kermesse milanese, la Casa presenta ora la White Edition del MY24 Offroad di Fantic.

Una nuova gamma MX ed Enduro, che ripropone gli stessi modelli che abbiamo visto nella versione Black, ma stavolta con una nuova veste. Alla gamma tra l’altro si aggiungono anche i modelli presentati per l’enduro, XE300 e XEF310. La gamma Fantic è quindi una delle più ampie del panorama offroad professionale in assoluto, con ben quattro modelli Cross – XX125 2T, XX250 2T, XXF250 4T, XXF450 4T – e cinque modelli Enduro – XE125 2T, XE300 2T, XEF250 4T, XEF310 4T, XEF450 4T.

Un altro prototipo

A EICMA 2023 Fantic presenta anche un altro prototipo, che da anni vive nei sogni dei giovanissimi motociclisti: stiamo parlando della nuova Motard-EV, un prototipo di motard L1 a propulsione elettrica integrale. Una due ruote con cui la Casa motociclista italiana vuole dimostra che è possibile anche proporre delle nuove moto elettriche sul mercato, emozionanti e divertenti.

Un concept contro qualsiasi pregiudizio, con cui Fantic vuole dimostrare ai più giovani che è possibile anche fare nuove scelte controcorrente. Una moto nata per essere divertente, conservando le grandi doti di agilità dei Fantic Motard – con un peso di 95 kg – e che, con la grande coppia dell’elettrico, offre nuovi piaceri alla guida. Il range di autonomia previsto dalla Casa super i 130 chilometri.

Le racing bike

Ultimo capitolo che Fantic dedica a EICMA 2023 è quello delle moto che hanno fatto la storia nella stagione 2023 con i team Fantic Racing, ma anche quelle che vedremo nella prossima stagione. Fantic XEF 450 Rally Factory dal 5 gennaio partirà dalla città millenaria di Al-‘Ula per correre la Dakar 2024 con i piloti ufficiali Tommaso Montanari, Jane Daniels e Jeremy Miroir.

Il pubblico vedrà la nuova Fantic XXF450, prossima protagonista del mondiale MXGP, e celebrano invece una grandiosa stagione le moto che hanno vinto il Campionato del Mondo EnduroGP: la Fantic XE 125 di Kevin Cristino nella classe Youth, protagonista con 6 vittorie su 7 GP, e le XEF 250, le quattro tempi Fantic salite sul gradino più alto del podio nelle classi Junior e Junior 1 con Jed Etchells e con Jane Daniels, che complessivamente hanno vinto 18 gare su 22.

Per tutti gli appassionati, ci sarà anche la moto numero 13 di Celestino Vietti, che al primo anno ha ottenuto 2 pole position e una storica vittoria nel GP di Austria.