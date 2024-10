Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Eicma Eicma 2024, è tutto pronto: le novità di KTM per gli appassionati

Manca un mese all’apertura di Eicma 2024, l’esposizione internazionale delle due ruote che compie 110 anni, e chi parteciperà vuole regalare a tutti giornate emozionanti e ricche di novità. È il caso di KTM, Casa austriaca che in occasione del Salone alla Fiera di Milano darà sfoggio di tante new entry destinate a rubare il cuore degli appassionati.

Le novità KTM a Eicma

A un mese dall’avvio dell’edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, KTM svela i suoi piani scaldando i motori, in tutti i sensi. In vista del nuovo appuntamento con Eicma, infatti, la Casa austriaca è pronta a portare alla Fiera di Milano tante novità, sia tecniche che di prodotto.

Parlando di quelle tecniche, da Mattighofen arriverà un nuovo cambio AMT (ovvero Automated Manual Transmission) che è destinato a rivoluzionare l’esperienza di guida. Perfetta sintesi di prestazioni, guida sportiva e comfort, darà infatti una svolta per i possessori di KTM. Ci sarà poi anche la presentazione del nuovo cruscotto touchscreen TFT da 8.8 pollici altamente personalizzabile.

Dal punto di vista del prodotto, invece, ci saranno due Duke che chiuderanno il 30esimo anniversario della gamma, così come tre Super Adventure e una nuovissima Adventure. Senza dimenticare le minicross e le elettriche.

A Eicma 2024 ci saranno quindi la KTM 990 Duke R 2025, affiancata dalla nuovissima KTM 1390 Super Duke GT 2025. Ma anche KTM 1390 Super Adventure S 2025, KTM 1390 Super Adventure R e KTM 1390 Super Adventure S EVO.

Per la linea Adventure, invece, la nuovissima KTM 390 Adventure R 2025, moto che nel suo segmento è già un’icona. La linea minicross sarà invece rinnovata con KTM SX-E 3 e KTM SX-E 5 2025, moto perfette per i campioni del futuro. Ma non è finita qui.

Infatti la Casa austriaca approfitterà di Eicma per svelare anche i prodotti di piccola cilindrata, con quattro moto tute nuove che saranno dedicate a un pubblico più giovane. Parliamo di KTM 125 SMC R, KTM 390 SMC R, KTM 125 ENDURO R e KTM 390 ENDURO R 2025.

Festa per i traguardi raggiunti

A Eicma ci sarà pure una selezione esclusiva di moto Factory Edition e di project bike realizzate ad hoc per valorizzare il 2024 di KTM sulle piste di tutto il mondo. La Casa, infatti, ha brindato a lotte per il podio in MotoGP, trofei in Moto3 e successi in DFakar, ma anche titoli nell’AMA Supercross e nell’MXGP e nell’Enduro.

E per celebrare quanto di bello visto in pista, la Casa svelerà le nuove KTM 300 EXC CHAMPION EDITION e 350 EXC-F CHAMPION EDITION, dedicate agli appassionati di enduro, e le KTM 250 e 450 SX-F FACTORY EDITION 2025 per i crossisti, oltre alla KTM 990 RC R derivata dalla MotoGP e all’inimitabile KTM RC16 MotoGP 2024.

Eicma 2024, un mese al via

E come detto, a Eicma 2024 manca poco. Nell’anno in cui si celebreranno i 110 anni di storia dell’evento espositivo dedicato al mondo dei motori, le porte si apriranno prima il 5 novembre per la stampa e gli operatori del settore, poi anche per il pubblico.

L’appuntamento, quello ufficiale, è quindi fissato per giovedì 7 novembre fino a domenica 10 novembre, per giornate dal gusto motoristico. E sarà una delle edizioni più belle, che inizierà a suon di record come quello dei metri quadri occupati da tutta l’esposizione fino a passare dai grandi ritorni di marchi come Bmw e Harley-Davidson.