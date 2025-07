ANSA / IPA L'incidente è avvenuto ad Arzachena, in Costa Smeralda

Incidente automobilistico nella giornata di oggi per Giorgetto Giugiaro. Il noto designer e imprenditore italiano di 86 anni è rimasto ferito a seguito di un sinistro stradale, le cui dinamiche devono ancora essere chiarite. A riportare la notizia è stata Ansa. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e le condizioni di Giugiaro, fortunatamente, non destano preoccupazione nonostante, come riportato dall’agenzia, inizialmente la situazione sembrava critica, anche per via dell’età avanzata. Andiamo ad analizzare il caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto ad Abbiadori, località nel comune di Arzachena, comune vicino a Porto Cervo, in Costa Smeralda. La dinamica del sinistro ha ancora alcuni punti da chiarire. Giugiaro era alla guida della sua Land Rover Defender quando, intorno alle 13 di oggi, ha perso il controllo del veicolo (per una causa ancora da chiarire) ed è uscito di strada, in una zona ricca di tornanti e curve. Il veicolo è uscito di strada da solo: l’incidente, come sottolineato in precedenza, non ha coinvolto altre vetture. I soccorsi sono arrivati in tempi rapidi e la zona è stata poi messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento locale. L’intervento ha permesso la ripresa regolare della circolazione, con la rimozione del veicolo incidentato.

Come sta Giugiaro

Stando a quanto riportato da Ansa, le condizioni del designer non destano preoccupazioni, nonostante a seguito dell’uscita di strada abbia registrato diversi traumi. Giugiaro, le cui condizioni, almeno inizialmente, sembravano essere gravi, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in elisoccorso. Al momento non ci sono aggiornamenti in merito alle attuali condizioni del noto designer che, al momento dell’incidente, viaggiava da solo sul SUV. Ulteriori novità in merito all’accaduto potrebbero arrivare nel corso delle prossime ore.

Una carriera di successo

Giugiaro è una vera e propria icona del mondo dei motori. Nato nel 1938, il prossimo 7 agosto il designer compirà 87 anni. Ad appena 17 anni, Giugiaro è entrato nel Centro Stile Fiat come apprendista designer. Nel corso degli anni successivi, completata la formazione, ha collaborato con tante aziende, carrozzerie e case automobilistiche, contribuendo alla creazione di modelli di grandissimo successo. Nel suo curriculum ci sono tanti modelli Alfa Romeo, Lancia e Maserati ma anche modelli di Case estere come Lotus, Seat e Volkswagen. Nel 1968, Giugiaro ha fondato Italdesign con Aldo Mantovani. L’azienda è attiva ancora oggi ed è sotto il controllo del Gruppo Volkswagen che sta valutando la vendita. Dal 1999, il designer è Cavaliere del lavoro.