Ai Campi Flegrei la situazione si fa sempre più allarmante, in particolare per i terremoti e gli sciami sismici burst-like che si fanno sempre più frequenti. Con essi aumenta anche la preoccupazione dei cittadini, che spesso si trovano a passare la notte fuori dalle proprie abitazioni per la paura di un imminente disastro.

Questa situazione dura da ormai alcuni anni e le rassicurazioni delle istituzioni devono fare i conti con la legittima paura di chi in quelle zone vive e lavora.

Aumenta il numero di terremoti ai Campi Flegrei

Dal 2021 gli sciami sismici ai Campi Flegrei si susseguono con frequenza sempre maggiore. Le scosse hanno caratteristiche peculiari. Son caratterizzate fortunatamente dalla scarsa intensità, ma anche dall’alta frequenza. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications dimostra che gli intervalli di tempo tra un evento e l’altro sono sempre più brevi.

La collaborazione tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha fornito dati che lasciano poco spazio alle interpretazioni. L’analisi si è rivelata cruciale tanto per capire meglio il sistema vulcanico dei Campi Flegrei, quanto per migliorare il monitoraggio e la gestione del rischio.

“Questi sciami sismici si manifestano con una sequenza rapida di piccoli terremoti, che rende complessa la distinzione dei singoli eventi tramite le consuete tecniche di analisi”, ha dichiarato Flora Giudicepietro di Ingv e Cnr-Irea. Inoltre, si è registrata una accelerazione dei fenomeni di sollevamento del suolo e le emissioni di gas, tipici di questa fase di attività.

L’analisi ha permesso di capire che gli sciami sismici sono localizzati in un’area che comprende il principale campo idrotermale dei Campi Flegrei. In corrispondenza del Monte Olibano, è presente un’anomalia evidenziatasi dal 2021. Si è notato che questa regione si solleva meno rapidamente rispetto alle aree circostanti, suggerendo dinamiche complesse legate all’interazione tra deformazioni del suolo, sismicità e attività idrotermale.

Si tratta di uno delle tante ricerche svolte nell’area, come lo studio sulle acque dei Campi Flegrei svolto tra il 2013 e il 2014.

Cosa sono gli sciami sismici burst-like

La collaborazione tra ricercatori dell’INGV e del CNR-IREA ha portato alla luce nuovi e significativi risultati sulla sismicità dei Campi Flegrei. L’area vulcanica è caratterizzata da processi dinamici che mostrano un graduale incremento nel tempo.

Tale incremento unitamente alla frequenza delle scosse è chiamato in gergo tecnico burst-like. In sismologia, si riferiscono a sequenze di eventi sismici caratterizzati da rapidi e brevi picchi di attività, spesso seguiti da periodi di quiete. Questi eventi sono spesso associati a terremoti di bassa magnitudo. Le scosse tendono a concentrarsi in un breve lasso di tempo, con un picco di attività che si esaurisce rapidamente.

I burst-like sismici possono verificarsi in ambienti geologici instabili, come vicino a fessure, vulcani o zone di subduzione, dove vi è un accumulo di stress che viene rilasciato in sequenze rapide di piccoli terremoti. Esattamente quanto accade da tempo ai Campi Flegrei.

I burst-like possono essere studiati per comprendere meglio le dinamiche delle faglie sismiche, il comportamento dei terremoti e la propagazione delle onde sismiche in aree particolari.

I terremoti burst-like non sono generalmente pericolosi quanto i terremoti principali di grande magnitudo. Una sequenza di scosse rappresenta comunque un segnale di una zona sismica attiva, dove il rilascio di stress è continuo. In alcuni casi, queste sequenze possono precedere un evento più grande. Anche se le scosse burst-like sono di piccola magnitudo, potrebbero comunque causare danni in aree con edifici vecchi o strutture poco resilienti.