Ilary Blasi era tornata alla conduzione con un nuovo progetto ambizioso: The Couple, un reality show pensato per raccontare le dinamiche sentimentali e le sfide tra coppie famose. Ma quello che doveva essere uno degli show di punta della primavera 2025 si è trasformato in un caso televisivo. Dopo appena cinque puntate, Mediaset ha deciso di interrompere il programma, cancellando anche la puntata finale, originariamente prevista per l’11 maggio. Una decisione che ha colto di sorpresa molti spettatori, ma che ha motivazioni precise, legate soprattutto ai dati d’ascolto e al gradimento del pubblico.

Perché è stato cancellato il reality “The Couple”

La ragione principale dietro la chiusura anticipata del programma è stata una progressiva perdita di interesse da parte del pubblico. Dopo un esordio promettente, con 2,2 milioni di spettatori e uno share del 18%, il reality ha iniziato a perdere terreno. Già alla seconda puntata, gli ascolti sono calati al 13%, per poi scendere ancora fino a raggiungere il minimo storico del 7% di share nell’ultima messa in onda, con meno di un milione di telespettatori. Nemmeno il tentativo di spostare la programmazione dalla serata del lunedì a quella della domenica ha invertito la rotta.

A pesare, oltre al calo fisiologico, è stata anche la forte concorrenza di altri programmi più consolidati e amati, come Ulisse di Alberto Angela, in onda su Rai 1. Inoltre, il pubblico sembra aver mostrato segni di stanchezza verso i reality tradizionali, soprattutto in un contesto televisivo già saturo di format simili, come ad esempio il Grande Fratello. Le critiche al format, giudicato poco originale e privo di dinamiche davvero coinvolgenti, hanno contribuito ad alimentare il disinteresse. In tutto questo, Ilary Blasi ha mantenuto un profilo basso, evitando commenti ufficiali e scegliendo piuttosto di concentrarsi sulla propria vita privata, come mostrano le immagini condivise dai suoi profili social.

Che fine fa il montepremi non assegnato

Uno degli aspetti più commentati dopo l’annuncio della cancellazione è stato il destino del montepremi: un milione di euro che avrebbe dovuto essere assegnato alla coppia vincitrice del reality. Con l’assenza di una finale e quindi di un vincitore, Mediaset ha scelto di compiere un gesto di grande valore simbolico e sociale: devolvere l’intera somma in beneficenza. Il denaro sarà infatti donato all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, per la realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale.

La decisione è stata accolta con grande apprezzamento da parte dell’ospedale. Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva, ha sottolineato che grazie a questa donazione sarà possibile acquistare tecnologie all’avanguardia e migliorare significativamente la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti. Anche Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto, ha evidenziato come questo gesto rappresenti un esempio virtuoso di responsabilità sociale, invitando altre realtà a seguire l’esempio. Insomma, se da un lato The Couple si è concluso senza un lieto fine televisivo, dall’altro ha contribuito, in modo inaspettato, a un progetto concreto per la salute e il futuro dei bambini.