Con uno show strepitoso, “A tutto cuore”, andato in onda su Rai 1 il 14 febbraio, Claudio Baglioni ha dato il via al ‘lungo addio’ al mondo della musica che si concretizzerà nel 2026. Per l’occasione l’artista ha scelto il giorno di San Valentino, forse a sottolineare il suo grande amore per quella che ha trasformato in una carriera decennale. Lo spettacolo segna il countdown del suo addio alle scene “tra mille giorni” come ha dichiarato il cantante stesso. Con la sua musica Baglioni ha raccontato diverse epoche, ha descritto le diverse sfaccettature dell’amore, alle volte influenzato anche dalle sue relazioni sentimentali.

Per esempio, “Mille giorni di te e di me” sarebbe stato ispirato da Rossella Barattolo, sua compagna e manager, conosciuta nel periodo in cui l’artista si stava separando dalla prima moglie Paola Massari, a cui invece è dedicata un’altra celeberrima canzone del repertorio del cantautore romano.

Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni

Paola Massari è nata a Roma il 3 marzo del 1955. Concittadina e quasi coetanea del cantautore, per tanto tempo è stata la musa ispiratrice dei brani del marito. Diplomata all’istituto superiore di Cinematografia e Televisione, ha conosciuto Claudio Baglioni tra gli anni ’60 e ’70.

La coppia si è poi sposata nel 1973 e dalla loro unione è nato un figlio: Giovanni. Paola, oltre che moglie, è stata una preziosa collaboratrice del cantante che le ha dedicato il bellissimo brano “Questo piccolo grande amore”.

Paola e Claudio hanno lavorato insieme su vari aspetti della produzione musicale dell’artista, dalle copertine degli album fino alla scelta dei coristi. Nel 1993, la donna ha debuttato con la sua prima produzione musicale personale intitolata “Il Vento Matteo” e ha poi lavorato anche con Paolo Vallesi per l’album Non mi tradire. Intorno alla fine degli anni ’80 il matrimonio entra in crisi fino alla separazione e poi al divorzio.

Cosa fa il figlio Giovanni Baglioni: musicista come il papà

Il 19 maggio del 1982 è nato Giovanni, il figlio di Paola Massari e Claudio Baglioni, che ha seguito la passione per la musica dei genitori. Oggi è un noto chitarrista, il 24 marzo 2023 ha pubblicato il suo secondo album, “Vorrei bastasse”, accolto positivamente dalle critiche e per la promozione del quale è stato invitato in varie trasmissioni come “Che tempo che fa”. Giovanni è stato allievo di Pino Forastiere e ha iniziato a esibirsi dal vivo nel 2006.

Il primo album, “Anima meccanica” è del 2009, nello stesso anno suona anche nel disco di Mario Biondi “If”, che accompagna anche in tour, e in quello del padre “Q.P.G.A.”. Nel corso della carriera sono però state tantissime le collaborazioni con altri artisti di rilievo italiani come Nicola Piovani, Simone Cristicchi, Stefani Di Battista e Flavio Sala.

Chi è Rossella Barattolo, compagna e manager di Baglioni

Proprio durante il periodo di crisi del matrimonio con Paola Massari, Claudio Baglioni ha incontrato per la prima volta Rossella Barattolo, poi diventata manager e compagna di vita dell’artista. La donna è nata nel 1958 in Puglia e si è formata in marketing e competenze manageriali. All’estero ha maturato una vasta esperienza nel ruolo di manager per una multinazionale del settore petrolifero negli Stati Uniti.

Dopo aver conosciuto il cantautore romano, ha lasciato tutto per seguire la carriera del compagno. La loro relazione è stata resa pubblica solo nel 2008, anno in cui Baglioni divorzia ufficialmente dalla moglie Paola, ma i due erano andati a convivere già nel 1994.

In un’intervista la manager ha raccontato che “Mille giorni di te e di me”, uno dei più grandi successi di Baglioni che però parla di una relazione finita, era stato scritto dopo una breve separazione della coppia, di circa sei mesi. Dopo oltre 30 anni, invece, Claudio e Rossella sono ancora molto uniti e complici e vivono in una casa moderna e con una vista da favola.