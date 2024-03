Il nome è un diminutivo di Carola, variante di Carla. Entrambi derivano dal latino medievale Carolus, proveniente dalla radice germanica carl (marito, maschio, uomo libero). Il significato viene talvolta interpretato come valente, forte o donna libera.

Quando è l’onomastico

Colei che porta questo nome può essere celebrata:

il 27 gennaio (in ricordo di Santa Carolina Santocanale, religiosa e fondatrice delle Suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes);

(in ricordo di Santa Carolina Santocanale, religiosa e fondatrice delle Suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes); il 9 maggio (in onore della Beata Karolina Gerhardinger, fondatrice delle Suore scolastiche di Nostra Signora);

il 18 novembre (giorno dedicato alla Beata Karolina Kózka, vergine e martire a Wał-Ruda, detta “la Maria Goretti polacca);

4 novembre (in memoria di San Carlo Borromeo).

Personalità di Carolina

Gentile e dolce, Carolina pensa sempre al bene delle persone che ha a cuore. Può sacrificare tanto del suo tempo per aiutare chi ha bisogno, senza chiedere nulla in cambio. Ingenua e straordinariamente intelligente, Carolina vede sempre il buono negli altri, anche quando di fatto non c’è.

Le sue passioni più vive sono i viaggi, gli incontri, gli scambi culturali. Amante degli animali e del buon cibo, Carolina adora cucinare, non solo per gli affetti ma anche per se stessa. Forte di carattere e amante del sapere e della conoscenza, è altruista.

In genere chi porta questo nome è brava nel disegno ed è una vera appassionata d’arte. Non ama prevalere sul gruppo, per contro seppur a fin di bene a volte può essere un po’ manipolatrice.

Che lavoro farà Carolina

Carolina mirerà senza dubbio ad un arricchimento culturale profondo. Amerà studiare a lungo, la sua sete di sapere difficilmente si calmerà. Il profondo senso di responsabilità di chi porta questo nome potrebbe spingerla verso il mondo della politica. Man non solo: Carolina può essere molto gratificata anche da altri mestieri come l’insegnante, l’avvocato, l’interprete, la commerciate o la rappresentante.

Cosa dicono le stelle

Il segno che più si addice alla personalità di Carolina è quello della Bilancia. I nati sotto questo segno sono noti per la loro gentilezza, sono affettuosi con i propri cari e molto socievoli. Tuttavia, sono anche parecchio diffidenti verso chi non conoscono bene. I Bilancia sono persone sensibili e raffinate, in costante ricerca di pace ed equilibrio.

Il numero fortunato è il 3. I colori associati al nome sono il rosso e il marrone (quest’ultima tinta rappresenta l’aspetto materiale, il contatto fisico e la sensualità). Mentre la pietra preziosa portafortuna è il rubino: gemma che predispone ai sentimenti e all’amore, che aiuta a lasciare andare le cose e a non reagire con impulsività.

Altra pietra amuleto è lo zircone rosso: usato per depurare il fegato, è perfetto per eliminare lo stress quotidiano. Non è tutto: utilizzato per meditare, aiuta a sintonizzarsi con il divino ed è consigliato a chi deve affrontare un cambiamento o combattere contro una situazione difficile. Gli animali totem di Carolina sono due: il leone e la renna. Il metallo è il bronzo.