La primavera porta con sé voglia di rinascita, giornate più lunghe, allergie… E spettacoli celesti da non perdere. Uno su tutti? La Luna Rosa, che torna a illuminare il cielo d’aprile con il suo fascino romantico e il suo nome un po’ ingannevole. No, non aspettarti una luna davvero rosa come una gomma da masticare, ma se ami alzare gli occhi al cielo (o cerchi un pretesto poetico per farlo), la notte della Luna Rosa 2025 è da segnare sul calendario. E quest’anno, c’è un dettaglio in più che la rende ancora più speciale: sarà anche una microluna, ovvero la Luna piena più lontana dell’anno.

Luna Rosa 2025: cosa significa e perché si chiama così

Nonostante il nome suggestivo, la Luna Rosa non ha nulla a che vedere con il colore del nostro satellite. Il termine proviene dalla tradizione dei nativi americani, in particolare dalle tribù algonchine, che associavano le fasi lunari ai cicli naturali. La Luna piena di aprile coincideva con la fioritura della Phlox subulata, una pianta dai fiori rosati che sboccia proprio in questo periodo. Da qui, l’appellativo “pink moon”, cioè “luna rosa”, entrato poi nel linguaggio popolare anglosassone e oggi usato anche nella divulgazione scientifica.

La Luna Rosa è anche la prima Luna piena della primavera boreale, e in alcune tradizioni antiche segnava il momento di preparazione per le prime semine. In ambito religioso, è la prima Luna piena dopo l’equinozio di primavera e viene utilizzata per calcolare la data della Pasqua.

Nonostante il nome, il colore della Luna non cambierà davvero, ma sarà comunque possibile vederla sorgere con una sfumatura più calda e dorata, soprattutto al tramonto, quando l’atmosfera terrestre filtra la luce e le dona una tonalità leggermente più intensa. Quindi, se sei fortunato e il cielo è limpido, potresti scorgere una Luna piena più dorata del solito, incorniciata da un cielo primaverile spettacolare.

Microluna di aprile: quando osservarla al meglio

Quest’anno la Luna Rosa cade il martedì 15 aprile 2025, con il picco di pienezza previsto intorno alle 21:12 ora italiana. La particolarità di questa edizione? Sarà una microluna, cioè una Luna piena che si verifica quando il nostro satellite si trova nel punto più lontano della sua orbita ellittica (apogeo). In altre parole, la Luna sarà visivamente più piccola e meno luminosa rispetto alle cosiddette superlune.

Secondo gli astronomi, una microluna può apparire fino al 14% più piccola e al 30% meno luminosa rispetto a una superluna. Ma non lasciarti ingannare: lo spettacolo resta affascinante, soprattutto se lo osservi all’alba o al tramonto, quando la Luna è bassa sull’orizzonte e crea un effetto ottico ingrandente.

Per goderti al meglio l’osservazione, cerca un luogo con poca illuminazione artificiale, lontano dalle luci della città. Anche una terrazza o un parco andranno benissimo se hai un cielo sgombro da nuvole. Gli strumenti ottici non sono necessari, ma binocoli o telescopi ti regaleranno una vista ancora più nitida dei crateri lunari.

La Luna Rosa 2025 sarà quindi uno degli eventi astronomici del 2025, un appuntamento imperdibile per romantici, curiosi, appassionati di astronomia e… Semplici sognatori. Non sarà rosa, non sarà gigantesca, ma saprà comunque rubarti un sorriso e un momento di meraviglia.