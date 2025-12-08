Scavi e analisi recenti hanno rimesso in luce un aspetto straordinario di Aguada Fénix. Si tratta di un antico monumento attribuito alla civiltà Maya. Non un semplice rudere, ma una struttura rituale concepita come cosmogramma, cioè una rappresentazione simbolica dell’ordine dell’universo. Una mappa che rivela qualcosa dell’elemento più misterioso esistente. Secondo lo studio pubblicato su Science Advances e condotto da ricercatori della University of Arizona, risale a circa tremila anni fa.

Le nuove rilevazioni, effettuate anche con tecnologia Lidar, mostrano che il complesso è molto più esteso di quanto stimato inizialmente: gli assi principali, disposti a croce, infatti, si estendono per 9 e 7,5 chilometri. Al centro del sito è stata trovata una fossa contenente un deposito cerimoniale con fave di colore, manufatti in giada e altri oggetti simbolici.

Monumento Maya: allineamenti astronomici e calendario rituale

Ed è proprio sull’asse centrale dell’antico monumento Maya che i ricercatori si sono concentrati. Sembra puntare con precisione al sorgere del Sole in due date particolari: il 17 ottobre e il 24 febbraio. Questo arco marcato dal Sole copre circa 130 giorni, ovvero metà del ciclo di 260 giorni tipico del calendario rituale mesoamericano adottato successivamente dai Maya e da altre civiltà.

Questo fatto suggerisce che Aguada Fénix non fosse soltanto un luogo simbolico, ma servisse anche come osservatorio astronomico e punto di riferimento per rituali legati al tempo e ai cicli naturali.

Un esempio di simbolismo cosmico e organizzazione sociale

Fra i manufatti recuperati ci sono asce di giada e ornamenti raffiguranti un coccodrillo, un uccello e una figura femminile in atteggiamento di parto. In una buca più piccola, sul fondo della fossa, sono stati trovati pigmenti minerali — blu, verde e giallo — disposti secondo i punti cardinali. Probabilmente avevano la funzione di offerte simboliche.

Questa disposizione cromatica direzionale rappresenta il più antico esempio noto in Mesoamerica di un simbolismo di orientamento, un elemento che testimonia come già tremila anni fa gli abitanti considerassero il territorio e lo spazio come un insieme ordinato e significativo. Sorprendentemente, gli studiosi pensano che la costruzione del sito non sia stata voluta da una qualche autorità dell’epoca, né da una élite regnante. Infatti, non sono stati rilevati palazzi, tombe reali o segni di disuguaglianza strutturata. Invece, sembra che la realizzazione sia avvenuta grazie a una comunità relativamente egualitaria, con volontari che offrirono lavoro, probabilmente mossi dalla condivisione di idee cosmiche, astronomiche e rituali comuni piuttosto che da imposizioni sociali.

Un precedente significativo nella storia umana

Se confermata in modo definitivo, l’ipotesi che l’antico monumento Maya Aguada Fénix fosse una mappa dell’universo rappresenta una rivoluzione per il nostro modo di capire le origini dell’architettura monumentale e del pensiero cosmologico nelle civiltà pre-classiche.

Dimostra che già tremila anni fa la costruzione di grandi complessi rituali — allineati con fenomeni celesti, dotati di valore simbolico e condivisi da una comunità — non richiedeva necessariamente monarchi, imperatori o poteri centralizzati. Per la storia delle civiltà mesoamericane e per la comprensione della capacità umana di creare spazi sacri e collettivi diventa un modello precoce e sorprendente. Migliaia di anni fa, i Maya guardavano al cielo e alla Terra come un’unica, vasta “mappa” — e cercavano di incarnarla attraverso pietre, canali, colori e impegno collettivo.