Per anni è bastato sentire il pubblico scandire “Cento, cento, cento” per capire quale programma fosse in onda. A 25 anni dalla chiusura, Ok, il prezzo è giusto torna ufficialmente su Canale 5, ma questa volta a guidare i concorrenti tra prezzi da indovinare e premi da conquistare non c’è Iva Zanicchi. Mediaset ha scelto di affidare la nuova edizione a Ilary Blasi, che debutta nel preserale lunedì 7 dicembre 2026. Il ritorno dello storico quiz ha suscitato curiosità e polemiche, soprattutto dopo le parole della sua storica conduttrice, che non ha nascosto il proprio dispiacere per il trattamento ricevuto dall’azienda.

Ok, il prezzo è giusto torna su Canale 5: quando inizia

Dopo settimane di indiscrezioni, il 24 novembre Mediaset ha ufficializzato il ritorno di uno dei programmi che hanno segnato la storia della televisione commerciale italiana. La prima puntata della nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto andrà in onda lunedì 7 dicembre 2026, nella fascia preserale di Canale 5, con un appuntamento quotidiano dal lunedì alla domenica. La produzione è affidata a RTI e Fremantlemedia Italia. Sono previste 42 puntate, le cui registrazioni sono già in corso negli studi Robinie di Cologno Monzese. La collocazione nel preserale rappresenta una scelta significativa: il programma dovrà confrontarsi con L’Eredità, il quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Una sfida di ascolti che vedrà contrapporsi due format molto popolari.

Ilary Blasi alla conduzione: la nuova sfida dopo i reality

Per Ilary Blasi il ritorno del celebre game show rappresenta un cambiamento rispetto ai programmi che hanno caratterizzato buona parte della sua carriera negli ultimi anni. Dopo le esperienze alla guida del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, la conduttrice si confronta con un genere televisivo nel quale i protagonisti sono persone comuni, chiamate a mettere alla prova il proprio intuito. Il confronto con Iva Zanicchi è quasi inevitabile, soprattutto per gli spettatori che ricordano le vecchie edizioni.

Come funziona Ok, il prezzo è giusto: dai concorrenti alla ruota

Il principio alla base del format consiste nell’individuare il valore commerciale di diversi prodotti. Dagli articoli disponibili sugli scaffali del supermercato ai dispositivi elettronici, fino alle automobili, la capacità di orientarsi tra i prezzi diventa la chiave per conquistare i premi.

Nelle edizioni storiche, i concorrenti venivano selezionati tra il pubblico presente in studio e affrontavano diverse prove. Tra i momenti più attesi c’era quello della grande ruota numerata, durante il quale gli spettatori accompagnavano il gioco con il celebre coro dedicato al numero cento. Anche la nuova versione prevede un ruolo attivo del pubblico. Mediaset ha confermato il mantenimento del meccanismo fondamentale del quiz, mentre per conoscere nel dettaglio le singole prove e le eventuali modifiche al regolamento bisognerà attendere il debutto.

Perché Iva Zanicchi non conduce il nuovo Ok, il prezzo è giusto

Lo scorso 1° novembre, ospite di Mara Venier a Domenica In, Iva Zanicchi aveva manifestato pubblicamente il proprio disappunto per aver appreso del progetto senza essere stata preventivamente informata da Mediaset. La cantante ha precisato di non avere nulla contro Ilary Blasi, alla quale ha augurato successo. Avrebbe però desiderato ricevere una comunicazione diretta dall’azienda con cui aveva condiviso una parte importante della propria carriera televisiva. Dopo essersi lasciata andare a un’espressione particolarmente colorita durante la trasmissione di Rai 1, Zanicchi si è scusata per il linguaggio utilizzato.

Sulla questione è intervenuto anche Pier Silvio Berlusconi: l’amministratore delegato di Mediaset ha riferito di aver cercato di contattare la cantante insieme a Giancarlo Scheri, manifestando disponibilità a coinvolgerla nel progetto. Al momento, però, non è stato annunciato ufficialmente un ruolo per Iva Zanicchi nella nuova edizione.

La storia di Ok, il prezzo è giusto: chi lo ha condotto prima di Ilary Blasi e Iva Zanicchi

Sebbene il pubblico italiano associ immediatamente il programma a Iva Zanicchi, non è stata la cantante la prima a portarlo nelle case degli italiani: il format nasce negli Stati Uniti con il titolo The Price Is Right, apparso per la prima volta sulla televisione americana nel 1956. La versione italiana debutta nel 1983 con Gigi Sabani, che rimane alla guida del quiz fino al 1986.

L’arrivo di Iva Zanicchi, nel 1987, segna l’inizio del periodo più riconoscibile della trasmissione. La cantante conquista gli spettatori attraverso uno stile diretto, informale e particolarmente adatto al coinvolgimento dei concorrenti. Successivamente, alla conduzione si alternano anche Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta, prima della conclusione nel 2001.