Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

OMODA 7 emerge nel panorama automobilistico come un progetto capace di unire estetica d’avanguardia e funzionalità pratica, rispondendo alle esigenze di una nuova generazione di consumatori evoluti e dei protagonisti delle nuove tendenze metropolitane. Incoronato nel 2025 con il French Design Gold Award, questo veicolo propone un linguaggio visivo futuristico pensato per rimanere attuale nel tempo. La filosofia costruttiva – come affermano i tecnici di Omoda & Jaecoo – si rivolge ai cosiddetti Neo-LOHAS, consumatori razionali e colti che vedono nella mobilità un’opportunità per migliorare globalmente la propria qualità della vita attraverso scelte stilistiche coerenti con il proprio io interiore. Dunque, cerchiamo di capire meglio questa macchina così ambiziosa.

Grande modernità di impatto

L’estetica del crossover, definita “ART IN MOTION X”, trova la sua massima espressione nel sistema di illuminazione dinamica interattiva. Questo apparato tecnologico garantisce che il veicolo mantenga un fascino costante sia di giorno che di notte, trasformando elementi come gli indicatori di direzione e i gruppi ottici posteriori “ultra-red lightning” in strumenti di comunicazione chiari durante le manovre o la ricarica del sistema PHEV. Il profilo della carrozzeria, caratterizzato da un assetto proteso in avanti con linee nette e scolpite, permette di percepire con facilità ingombri e distanze, rendendo l’auto protagonista naturale nei contesti sociali urbani.

Varcando la soglia dell’abitacolo, l’utente viene accolto da uno Smart Cockpit progettato per trasformare lo spostamento in un rituale di gratificazione personale. Al centro della plancia svetta il display scorrevole Star Track da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K, supportato dal sistema intelligente 8155 che assicura prestazioni fluide. L’ambiente interno è concepito come un rifugio VIP ultra-silenzioso, unico nel suo segmento, dove la tecnologia ENC di cancellazione del rumore del motore e i supporti idraulici lavorano in sinergia per ridurre il livello sonoro di 10 dB e migliorare l’assorbimento delle vibrazioni del 30%.

Il comfort come massima espressione

Il comfort raggiunge l’apice con il sedile passeggero VIP, una vera e propria “suite benessere” dotata di poggia gambe, funzioni di massaggio, ventilazione e riscaldamento. Per arricchire l’esperienza sensoriale, il veicolo integra un sistema di profumazione intelligente e un controllo vocale a quattro zone che permette di trasformare l’abitacolo in una sala concerti o in un karaoke mobile. Questa attenzione al benessere si riflette anche nella gestione degli spazi, con sedute ergonomiche pensate per offrire serenità ai passeggeri posteriori.

La tecnologia di OMODA 7 semplifica drasticamente le complessità della guida cittadina attraverso il parcheggio in un click. I sistemi di Parcheggio Automatico (APA) e da Remoto (RPA) sono in grado di gestire oltre mille scenari complessi, inclusi spazi estremamente ristretti o diagonali, riducendo le correzioni al volante e accelerando le manovre grazie a dati di guida reali provenienti da tutto il mondo. La sicurezza è garantita da 19 funzioni ADAS, tra cui il Cruise Control Adattivo (ACC) per i lunghi viaggi e il Traffic Jam Assist (TJA) per gestire lo stress delle code urbane.

La protezione degli occupanti è supportata da una visione panoramica a 540° con telaio trasparente, che permette di monitorare costantemente l’ambiente sotto e intorno al veicolo. In situazioni critiche, intervengono sistemi come la Frenata Automatica di Emergenza (AEB) e l’Avviso di Collisione Frontale (FCW), mentre otto airbag costituiscono una barriera protettiva interna. Questo sistema integrato permette di affrontare ogni sfida stradale con la consapevolezza di una protezione a 360 gradi.