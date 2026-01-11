Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Omoda continua la propria avanzata alla conquista del mercato Italiano e lo fa con un nuovo SUV di medie dimensioni. Omoda 7 SHS-P è ora disponibile nelle concessionarie a un prezzo di 38.900 euro per un super ibrido che promette numeri di rilievo.

Il super ibrido alla spina

Il nome SHS-P sta a significare Super Hybrid Plug-in, una soluzione che promettere di evolvere il sistema ibrido plug-in, offrendo consumi dichiarati a 2,3 l/100 km, un dato che fotografa bene la vocazione del sistema, capace di sfruttare al massimo la componente elettrica negli spostamenti quotidiani. Tutto ciò comporta un’autonomia capace di raggiungere fino a 1.200 km, con un pieno di benzina ed elettroni.

La potenza raggiunge i 279 CV, grazie a un propulsore 1.5 TGDi e due unità elettriche: una dedicata alla trazione, l’altra alla gestione dell’energia in ricarica. Il tutto porta a uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Numeri che raccontano un SUV pensato per muoversi con disinvoltura in ogni contesto, senza rinunciare a una guida fluida e progressiva.

La meccanica del gruppo Chery

Dal punto di vista industriale, la Omoda 7 SHS-P nasce all’interno dell’ecosistema Chery e condivide la propria base tecnica con la Jaecoo 7, altro SUV già noto per l’impostazione solida e orientata al comfort. La piattaforma è stata sviluppata per accogliere powertrain elettrificati complessi, lasciando spazio a batterie di dimensioni generose senza compromettere l’abitabilità.

Anche il design segue una linea coerente con il posizionamento del marchio: forme filanti, superfici pulite e un’impostazione tecnologica evidente, che punta più sulla modernità che sull’aggressività. Il risultato è un SUV dall’aspetto contemporaneo, che cerca di differenziarsi nel dettaglio piuttosto che attraverso soluzioni stilistiche estreme.

Prezzo e allestimenti

La gamma italiana della Omoda 7 SHS-P è articolata su due allestimenti, Pure e Premium. La versione Pure, proposta a 38.900 euro, include cerchi in lega da 19 pollici, fari full LED e un sistema multimediale dominato da un grande display centrale da 15,6 pollici, gestito dal processore Snapdragon 8155. Non mancano la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, il cruscotto digitale da 8,9 pollici, il climatizzatore bizona e la ricarica wireless da 50W. La dotazione di sicurezza comprende 7 airbag e un pacchetto ADAS completo, mentre gli interni combinano tessuto ed ecopelle.

Salendo di livello, la Premium aggiunge cerchi da 20 pollici, head-up display, tetto panoramico e rivestimenti interni completamente in ecopelle. I sedili anteriori sono elettrici con memoria lato guida, l’impianto audio è firmato Sony, il portellone è elettrico e fa la sua comparsa la telecamera 540°, con vista “trasparente” sotto la vettura, utile sia in manovra sia su fondi difficili. Con un sovrapprezzo di 1.500 euro, il Premium Pro Pack arricchisce ulteriormente l’offerta con parcheggio automatico da remoto, sedili massaggianti e poggiagambe estensibile.

A completare il quadro c’è una politica di garanzia particolarmente aggressiva: 7 anni o 150.000 km sull’intero veicolo, che diventano 8 anni o 160.000 km per i componenti elettrici. Un messaggio chiaro, che accompagna l’arrivo di Omoda 7 SHS-P in Italia con l’obiettivo di rassicurare e conquistare un pubblico ancora in fase di avvicinamento alle nuove forme di elettrificazione.