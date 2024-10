Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Come cambia la Honda Monkey 2023

Nata nel lontano 1961 come moto giocattolo in un parco divertimenti di Tokyo, l’Honda Monkey ha una storia lunga e affascinante. Oggi, a oltre sei decenni dal debutto, rimane uno degli esemplari più amati grazie al design unico e al divertimento offerto in sella. Con l’arrivo del Model Year 2023, la Casa nipponica ha aggiunti nuovi dettagli stilistici e tecnici, affinché il piccolo gigante delle due ruote sia ancora più desiderabile e iconico.

Il MY23 conserva lo spirito originale del predecessore, aggiornato però per il pilota moderno. Dopo il successo della reintroduzione nel 2018, è stata di volta in volta rivista sia nel comfort sia nelle prestazioni. Il capitolo del 2022 aveva introdotto un propulsore conforme alla normativa Euro 5 e un cambio a cinque marce, al fine di incrementare fluidità e versatilità, assieme a sospensioni perfezionate. Il 2023 ha portato in dote altri upgrade, principalmente nelle colorazioni e nei dettagli estetici, mantenendo la personalità del modello, capace di attirare l’attenzione su qualsiasi strada.

Le principali novità

Le principali novità del 2023 riguardano le colorazioni e gli spunti stilistici, atti a rafforzare il carattere giocoso e accattivante. Nel mercato italiano, il produttore ha inserito due tonalità: il Pearl Nebula Red e il vivace Banana Yellow. Entrambe le versioni presentano una sella con rivestimento a scacchi, in perfetta armonia con il telaio e il forcellone verniciati in tinta carrozzeria. Ciò conferisce maggiore riconoscibilità, sottolineando il carattere irriverente e spensierato. Sempre da 5.6 litri, il serbatoio è verniciato in doppio tono e impreziosito dal classico logo 3D di Honda, un omaggio alla storia del modello.

Con linee compatte, cerchi da 12 pollici e dettagli esclusivi, il look generale suscita immediata simpatia. La forcella rovesciata e il doppio ammortizzatore posteriore con nuove molle a doppio stadio non solo migliorano il comparto estetico, bensì pure il piacere in sella. Il manubrio cromato, i parafanghi in acciaio cromato e gli specchietti retrovisori circolari contribuiscono a definire un’immagine nostalgica e, al tempo stesso, contemporanea. Posta a 775 mm da terra, realizzata in uretano ad alta densità, la rende adatta anche ai lunghi tragitti.

Il prezzo in Italia

Seppur sia ispirata agli anni Settanta, la Honda Monkey 2023 vanta una tecnologia all’avanguardia. Tutte le luci, compresi i fari e gli indicatori di direzione, sono a LED, mentre la strumentazione digitale LCD, semplice ma efficace, mostra informazioni quali il tachimetro e il livello del carburante.

In termini di sicurezza, su piattaforma IMU (Inertial Measurement Unit) il sistema ABS a canale singolo evita il sollevamento della ruota posteriore durante brusche frenate. Unita a un impianto frenante composto da dischi da 220 mm all’anteriore e 190 mm al posteriore, la soluzione assicura una frenata sicura e controllata anche nelle situazioni più difficili.

Dal peso ridotto a soli 104 kg, la Honda Monkey 2023 mantiene un motore da 125 cc raffreddato ad aria a due valvole, derivato dalla MSX 125 Grom. Con 9,4 CV di potenza e 11 Nm di coppia, riesce a raggiungere una velocità massima di 91 km/h. Le sospensioni posteriori a doppio stadio e la forcella anteriore rappresentano altri due fattori da non sottovalutare. In Italia il prezzo della Honda Monkey 123 2023 parte da 4.490 euro.