Ufficio Stampa Motor Bike Expo Il pubblico della scorsa edizione di Motor Bike Expo ha superato quota 170.000 visitatori

Mancano poco più di un mese al Motor Bike Expo 2026, in programma a Verona dal 23 al 25 gennaio. L’evento, punto di riferimento in Europa per la cultura motociclistica, torna negli spazi di Veronafiere con una proposta ampliata, pensata per appassionati, professionisti e operatori del settore. L’edizione 2025 aveva registrato una forte crescita e le attese per il nuovo appuntamento restano elevate.

La manifestazione conferma una struttura articolata, con oltre settecento espositori distribuiti su più di 120.000 metri quadrati. Otto padiglioni tematici e sei aree esterne dinamiche ospiteranno attività dal vivo, show, freestyle, incontri e sessioni di guida. Previsti anche i demo ride dei modelli 2026, che permetteranno ai visitatori la possibilità di provare le novità direttamente su strada.

Anticipazioni, aree tematiche e novità

Il Motor Bike Expo 2026 – come accaduto lo scorso anno – proporrà un calendario fitto di appuntamenti dedicati al mondo delle due ruote, con workshop, talk e incontri rivolti a chi desidera approfondire temi tecnici, tendenze e novità del settore. Gli spazi della fiera offriranno la possibilità di confrontarsi con piloti, responsabili delle case motociclistiche, preparatori affermati e organizzatori di eventi, raduni e viaggi. Accanto alle attività formative e agli incontri con i protagonisti, i visitatori potranno orientarsi tra migliaia di accessori, componenti, abbigliamento tecnico e capi lifestyle, creando un percorso personalizzato attraverso le diverse categorie merceologiche presenti.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle aree tematiche, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra personalizzazione, turismo su due ruote, avventura, fuoristrada e competizioni in pista. La fiera offrirà occasioni nell’area shopping e in quella dedicata alle moto usate, oltre a un distretto riservato a scooter e motorini, pensato per esplorare modelli e soluzioni per la mobilità urbana. Non mancherà uno spazio dedicato alla cultura urban, con artisti, musica, collezioni e capi underground, mentre all’interno del quartiere fieristico saranno presenti numerosi punti food and beverage per completare l’esperienza dei visitatori.

Orari, prezzi e consigli utili

Il Motor Bike Expo 2026 aprirà ogni giorno le porte al pubblico alle 09:00, fino alla chiusura prevista per le 19:00. Per organizzare al meglio la propria visita è consigliabile acquistare il biglietto online, così da velocizzare l’ingresso ed evitare le lunghe code di attesa. Veronafiere è facilmente raggiungibile sia in auto sia in moto: l’uscita Verona Sud dell’A4 dista circa due chilometri dal quartiere fieristico, mentre chi proviene dall’A22 può uscire a Verona Nord. La stazione di Verona Porta Nuova si trova a tre chilometri da Veronafiere, con collegamenti rapidi tramite taxi (5-6 minuti), autobus (10 minuti) o a piedi (circa 15 minuti).

Per chi arriva in moto è disponibile un parcheggio gratuito dedicato, accessibile da Porta C in via Silvestrini e riservato ai possessori di biglietto. Gli automobilisti possono invece utilizzare i parcheggi P1 Scalo Ferroviario, P2 Santa Teresa, P3 Ex Mercato Ortofrutticolo, P4 Multipiano e P11 in via Scopoli. Il biglietto online è disponibile a 21 euro più diritti di prevendita, mentre in cassa il prezzo è di 24 euro. La tariffa ridotta da 18 euro è destinata a giovani tra 8 e 13 anni, over 65, gruppi da almeno trenta persone e tesserati di club motociclistici. L’ingresso è gratuito per bambini fino a sette anni, forze dell’ordine e persone con disabilità con invalidità dal 67%, con ulteriori agevolazioni previste per accompagnatori. L’accesso ai cani è consentito, con indicazioni specifiche riportate sul sito ufficiale.