Yamaha è da sempre tra i marchi top quando si parla di Supersport, in questi anni ha lanciato alcuni modelli davvero iconici legati alla famosa serie R. Questa particolare gamma deriva direttamente dall’esperienza maturata dal Marchio di Iwata nel racing e in particolar modo nella MotoGP. Spesso moto della serie R sono stati utilizzati anche nei test privati da piloti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo.

In vista del 2025 è stata completamente rinnova la R3. Questo nuovo modello si va a sommare alla R125, R7 e R9, oltre alla R6 Race e R6 GYTR. Il progetto di questa nuova R3 si collega direttamente alla M1 che Yamaha usa in MotoGP. Sul lato anteriore questa moto si fregia di un doppio faro di nuova generazione con luci diurne LED. Sotto la presa d’aria con la caratteristica forma ad M troviamo le ali integrate nella carena che derivano proprio da quelle montate sulle moto di Quartararo e Rins. Grazie all’efficienza aerodinamica questa moto riesce a fendere l’aria, ma allo stesso tempo anche a estrarre i flussi di aria calda del motore così che possa raffreddarsi.

Leggera e dal motore potente

La nuova R3 è soprattutto una moto leggera e compatta che pesa appena 170 kg, la sella è stata ridotta di 6 mm e le cover laterali hanno ricevuto uno snellimento di 13 mm. Questo naturalmente fa si che il mezzo in questione risulti molto maneggevole da guidare. A spingere questa R3 c’è poi un bicilindrico in linea a 4 tempi da 321 cc che riesce a sprigionare su strada una potenza di 42 Cv e una coppia di 29,5 Nm. Il propulsore grazie ad una tecnologia innovativa con pistoni forgiati in alluminio riesce a garantire una maggiore efficienza inoltre è conforme alle normative Euro5+.

Altro punto forte di questa moto è poi la frizione A&S che offre cambiate più fluide e morbide e un controllo migliore sul freno motore. Inoltre è disponibile anche l’opzione Quick Shift (QSS), per migliorare ulteriormente il comportamento del cambio. La leva della frizione è stata migliorata e posizionata 5 mm più vicina al manubrio. La forcella a steli rovesciata da 37 mm, invece, permette al pilota di avere maggiore feeling all’avantreno.

Nuovi colori anche per la R125

La Yamaha R3 si pone l’obiettivo di essere allo stesso tempo una moto adatta sia ai piloti più esperti, che quelli alle prime armi offrendo ad entrambi lo stesso grado di divertimento. Grazie a Yamaha Motorcycle Connect (MyRide) è possibile collegare poi il proprio smartphone alla moto e visionare notifiche su chiamate, messaggi e email sul quadro strumenti LCD. Tramite l’app, invece, è possibile risalire all’ultima posizione in cui è stata parcheggiata la moto, il consumo di carburante, i giri motore e tante altre informazioni legate al mezzo. Inoltre è presente anche una USB di tipo A per ricaricare lo smartphone o gli indumenti riscaldabili.

Per quanto concerne i colori ci sono disponibili due opzioni: Icon Blue e Midnight Black. La R3 sarà disponibile nei vari concessionari Yamaha a partire da novembre. Per il momento non è stato ancora comunicato il prezzo. Per l’occasione la Casa di Iwata ha deciso di dare una svecchiata anche alla R125, che sarà venduta nelle colorazioni Icon Blue e Teck Black. Anche in questo caso, grazie alla connettività con l’app MyRide è possibile condividere informazioni tra moto e smartphone.

Presentata anche la R9

Yamaha però per il 2025 ha piani importanti per la serie R, proprio per questo ha deciso di presentare anche la sua R9. Un modello che promette di scrivere la storia del mercato Supersport. Le nuove norme europee sempre più stringenti sul tema delle emissioni hanno spinto l’Azienda di Iwata a trasformare l’iconica R1 in un modello solo da pista con la R1 Race. Il Brand nipponico vuole quindi completare la gamma attraverso la R9, che avrà il compito di rappresentare tra le moto da strada il top.

Come tutti i modelli della serie R, anche questa R9 conserva un animo racing grazie a dettagli di derivazione MotoGP come le inconfondibili ali. Sul davanti troviamo poi la caratteristica presa d’aria a forma di M con il faro incastonato, così da dare un tocco più aggressivo alla moto. Per quanto concerne il motore, invece, troviamo un CP3 da 890 cc raffreddato a liquido e a 3 cilindri, DOHC con 4 valvole per cilindro. L’accelerazione e la velocità sono un marchio di fabbrica di questo propulsore, così come il suo inconfondibile suono, che è stato conservato ed amplificato da parte dei tecnici giapponesi.

La più leggera di sempre

La nuova Yamaha R9 è anche dotata di un innovativo telaio deltabox in alluminio pressofuso a gravità sviluppato appositamente per questa moto. Questo pesa appena 9,7 kg, il che lo rende il telaio più leggero mai prodotto per una Yamaha Supersport. Questo a sua volta permette all’intera moto di pesare appena 195 kg. Partendo dalla R6, considerata da anni la moto con l’efficienza aerodinamica migliore della gamma, i tecnici della Casa nipponica hanno realizzato una moto capace di destreggiarsi bene in ogni condizione.

Su questa R9 è stata completamente riprogettata la forcella a steli rovesciati KYB da 43 mm così da includere anche regolazioni per lo smorzamento dell’estensione e della compressione sugli steli della forcella. Per quanto concerne invece i freni ci sono pinze Brembo Stylema, che offrono un’esperienza decisamente racing. Sulla stessa linea anche il manubrio clip-on che dà una posizione di guida orientata alla sportività.

Grazie ad un serbatoio da 14 litri è possibile conservare una buona autonomia su strada. La R9 inoltre è dotata di pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport RS11, che offrono prestazioni da pista pur essendo ottimizzati per la strada. Questa Yamaha è poi dotata di Cruise control, che può essere attivato ad almeno 40 km/h e limitatore di velocità. L’elettronica della moto è sviluppata direttamente da quella della R1 ed è in grado di modificare il comportamento della moto in base al supporto scelto. Sono disponibili anche tre diverse modalità di guida: Sport, Street e Rain. Così come la R3 è poi dotata di connettività con smartphone. Questo modello infine è disponibile nei colori Icon Blue e Tech Black e sarà visibile nei concessionari a partire da marzo 2025. Non è stato ancora annunciato il prezzo, in compenso Yamaha ha già reso disponibile una lunga lista di accessori e kit da poter aggiungere a questa moto.