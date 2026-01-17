123RF Un matrimonio blocca l’A7 francese e finisce con l’intervento della gendarmeria

L’euforia del momento può giocare dei brutti scherzi. In un sabato come tanti, lungo l’autostrada A7 francese, all’altezza della circonvallazione di Mercurol nella Drôme, la situazione è degenerata dopo un matrimonio.

Bloccate tutte e tre le corsie di marcia

In principio doveva trattarsi di un normale corteo nuziale, come se ne vedono tanti, ma ben presto la viabilità è stata protagonista di un sequestro collettivo lungo le tre corsie di marcia, con una ventina di auto che sfilavano alla sola velocità di 20 km/h. Incuranti del pericolo e dei disagi provocati, le macchine in festa hanno lasciato centinaia di automobilisti bloccati in una delle arterie più trafficate e vitali della rete stradale d’oltralpe, richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Accorsa sul posto, la gendarmeria ha disposto il sequestro immediato di due mezzi, tra cui l’auto degli sposi, che mai avrebbero immaginato di restare a piedi in autostrada. Del resto, la Squadra Dipartimentale della Sicurezza Stradale non ha fatto altro che applicare la legge.

Il Codice della Strada non perdona

In Francia, così come in Italia, il Codice della Strada punisce severamente intralci deliberati alla circolazione per i seri pericoli generati in termini di sicurezza. Un tamponamento a catena in autostrada, causato da un veicolo che procede troppo lentamente o che si ferma senza motivo, può avere esiti fatali, e la normativa in vigore cerca di dissuadere proprio questo genere di comportamenti, qualunque sia la ragione.

I provvedimenti per episodi simili vanno da multe severe alla decurtazione massiccia di punti della patente e, nei casi più gravi, denunce penali per attentato alla sicurezza stradale. In un momento in cui l’inizio del 2026 porta con sé anche la stangata dei rincari ai pedaggi autostradali, vedere infrastrutture pagate a caro prezzo trasformate in aree gioco private fa montare ancora di più la rabbia degli utenti regolari.

I rischi delle distrazioni alla guida

La storia assurda portata all’attenzione generale dagli organi di informazione transalpina si allinea a un trend preoccupante di ricerca dell’attenzione estrema. Spesso è la voglia di un video memorabile per i social a spingere le persone a gesti sconsiderati. È successo in autostrada per un matrimonio, ma accade ovunque, e l’elenco è in continuo aggiornamento. Anche a costo di “rovinare la festa”, le Forze dell’Ordine si adoperano a contrastare il fenomeno, prima che sia troppo tardi.

Riecheggia ancora negli Stati Uniti il drammatico investimento di un pedone da parte di una donna mentre era in diretta su TikTok, uno dei purtroppo numerosi esempi di quanto una distrazione alla guida possa rivelarsi fatale. Ed è in fondo lo scopo della battaglia intrapresa dalla politica europea e mondiale, che sta rendendo obbligatoria l’introduzione degli ADAS anche sulle auto di piccola cilindrata.

Il diritto di festeggiare finisce esattamente dove inizia il diritto degli altri di viaggiare in sicurezza. Per i novelli sposi della Drôme, l’album dei ricordi avrà una pagina inaspettata: quella del verbale di sequestro. Un promemoria carissimo che ricorderà loro, per tutta la vita, che l’amore può essere cieco, ma la Polizia stradale ci vede benissimo.