Il pollo è una carne bianca leggera e nutriente, apprezzata da chi non vuole rinunciare alle proteine, contenendo i grassi. Ma cuocerlo male o non a sufficienza può esporre a rischi per la salute, motivo per cui si consiglia di non trascurare alcune regole di preparazione.

Ci sono tre condizioni da evitare, ossia mangiare un pollo conservato male, crudo o cotto a basse temperature. In questi casi il rischio di attacchi batterici, come quello da Salmonella, Campylobacter e Escherichia coli, è alto, portando a problemi anche nel lungo periodo.

Ma se manteniamo una corretta igiene negli ambienti della cucina e seguiamo le giuste regole di cottura, il pollo diventerà un cibo sicuro e buono per tutti. Un ingrediente ottimo per arrosti, bolliti, stufati e altre ricette che lo vedono come protagonista.

Se però abbiamo a che fare con un pollo congelato, quali metodi di sicurezza dobbiamo curare per evitare problemi? E se non abbiamo tempo di scongelarlo come si deve, lo possiamo cuocere in forno quando è ancora freddo di freezer o è meglio evitare?

Come si cuoce il pollo congelato: metodi sicuri

Il modo più sicuro per scongelare il pollo è di farlo per tempo, lasciandolo in frigorifero per circa 24 ore, fino a quando non torna tenero. Ma se non abbiamo questa possibilità, nulla ci vieta di cucinare il pollo ancora congelato, a patto di non sbagliare i passaggi.

Come accennato, il rischio di contaminazioni batteriche, che potrebbero portare a intossicazioni alimentari, può aumentare in caso di cotture errate. Per questo evitiamo microonde e slow cooker, preferendo invece metodi più sicuri a livello di salute.

In forno, ad una temperatura tra i 150 e i 170 °C, il pollo si decongelerà e cuocerà in modo regolare. Se la temperatura cala di qualche grado rispetto all’alimento non congelato, le tempistiche invece si allungano del 50%: per un pollo intero calcoliamo almeno 2 ore.

L’importante è verificare che la parte interna della carne raggiunga i famosi 75 °C, che garantiscono l’eliminazione dei microorganismi. Una regola che non varia anche se dobbiamo cuocere fusi o filetti. Il tempo si riduce, ma le temperature devono essere quelle.

Pollo congelato: altre cotture accettate

Se la cottura al forno del pollo surgelato è quella più indicata, ci sono tre altre soluzioni che possiamo considerare affidabili. La prima è con la pentola a pressione, la seconda e la terza, se abbiamo fettine sottili, con la friggitrice ad aria o in padella.

Il metodo della cottura in pentola a pressione è veloce, ma in caso di pollo intero freddo di freezer va sempre considerato più tempo rispetto a quello non congelato. Di solito si contano almeno 35 minuti dal fischio, più 10 di riposo a fiamma spenta prima di scoperchiare.

Le fettine di pollo sono più facili da cuocere, anche surgelate, in quanto la temperatura “critica” si raggiunge in modo più veloce. Per questo possiamo adoperare la friggitrice ad aria e lasciarle cuocere a 180 °C per circa mezz’ora, girando a metà cottura.

In padella, sempre per filetti sottili, le regole non cambiano: una volta ammorbidito l’esterno, la temperatura interna va mantenuta a 75 °C per eliminare i rischi di proliferazione batterica. Un termometro da cucina in questi casi è il modo più sicuro per non sbagliare.