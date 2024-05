L’origine di questo nome è abbastanza controversa, ma le ipotesi maggiormente accreditate sono tre: quella accolta dalla maggior parte dei linguisti è che derivi dal termine germanico “werran“, letteralmente “mischia”, che ha dato origine anche alla parola “guerra”.

Se invece viene pronunciato con l’accento grave sulla E (Véra), viene considerato come discendente dal cognomen latino “verus“, divenuto poi nome proprio.

Con l’accento acuto (Vèra), infine, viene considerato una traslazione del russo “Bepa” (che in cirillico corrisponde a Vera), che significa “fede”, reso popolare da due romanzi del XXIX secolo degli scrittori sovietici Lermontov e Gončarov.

Il significato più accettato è assimilabile all’omonimo aggettivo sinonimo di “autentica, genuina“. In Italia, Vera è più diffuso nelle regioni centrali, in particolare in Toscana e Lazio.

Quando è l’onomastico

Per festeggiare chi porta questo nome, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le date preferite sono il 24 gennaio, in cui si ricorda Santa Vera di Clermont-Ferrand, l’1 agosto, in onore della figlia di Santa Sofia, martire a Roma con le sorelle e la madre durante l’impero di Traiano, oppure il 17 settembre, che la Chiesa greco-ortodossa dedica a Santa Vera.

Personalità di Vera

Sempre padrona di se stessa e delle sue emozioni, Vera è un vero e proprio pilastro di determinazione e riservatezza. Difficilmente si può farle paura ed è sconsigliabile sottovalutarla.

Entrare nelle sue grazie, soprattutto a livello affettivo, è un’impresa e chi ci riesce può ritenersi davvero fortunato, perché potrà godere della sua fiducia e della sua generosità.

Chi porta questo nome tende a ricercare la perfezione anche nelle piccole cose e non sopporta la superficialità altrui, ma non difetta nella dote della pazienza. Vera non ha difficoltà ad attendere che i tempi siano maturi per conseguire i suoi obiettivi.

Ama la pace e non esita ad usare la diplomazia per ricomporre i conflitti. Il suo lato oscuro è rappresentato dall’eccessiva intransigenza e dal piglio autoritario, che rischiano di scoraggiare coloro che le si vorrebbero avvicinare.

Che lavoro farà Vera

Le professioni legate all’ambito sociale o alla pratica medica saranno quelle in cui potrà mettere meglio a frutto le proprie caratteristiche. Non disdegnerà lavori a contatto con la natura, o nei comparti dell’arte e dell’estetica.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che rappresenta al meglio chi porta questo nome è la Bilancia, i cui nativi sono esteti e alla costante ricerca dell’armonia.

Il colore portafortuna è il rosso, sinonimo di passione ed energia. La pietra talismano è il rubino, mentre il metallo è il rame.

Il numero fortunato è il 7, che rappresenta la completezza spirituale. L’animale totem è il panda.