Chi pensava che Marge Simpson fosse nata negli anni Ottanta dal genio di Matt Groening dovrà, almeno in parte, ricredersi e tornare indietro di migliaia di anni, precisamente nell’Antico Egitto dove è stato scoperto un sarcofago davvero originale.

Ci sono cartoni animati cult in tutto il mondo, personaggi doppiati in moltissime lingue, che appassionano telespettatori di tutte le nazionalità ed età. In questo caso però si va oltre e si scopre che la famosissima famiglia dalla pelle gialla che vive a Springfield ideata nel 1987, in realtà, ha origini ben più antiche. Fumetti e serie TV si incontrano con l’archeologia, in un match davvero inaspettato.

Gli Antichi Egizi avevano previsto i Simpson: la notizia virale

Un sarcofago risalente all’Antico Egitto ricorda moltissimo Marge Simpson, uno dei personaggi più celebri della televisione. Come mai? Durante il periodo del Nuovo Regno i coperchi dei sarcofagi venivano impreziositi da disegni e dettagli colorati, ed è proprio questo particolare ad aver destato la curiosità di chi ha scoperto una reperto risalente a oltre tremila anni fa. L’annuncio risale a nove mesi fa, ma soltanto adesso la notizia è diventata virale.

Una vera sorpresa per milioni di fan che hanno sempre creduto a coincidenze bizzarre e riferimenti con la realtà. Basti pensare alle tante profezie sui Simpson che si sono avverate:

Donald Trump diventa presidente degli Stati Uniti: ciò che è avvenuto nel 2016 gli sceneggiatori della serie TV americana lo avevano immaginato nel 2000;

diventa presidente degli Stati Uniti: ciò che è avvenuto nel 2016 gli sceneggiatori della serie TV americana lo avevano immaginato nel 2000; Scandalo della carne : quello che fa Doris, la cuoca della mensa scolastica, in un episodio del 1994, aggiungendo testicoli equini nel cibo degli studenti, richiama quanto accaduto nel 2013 in Gran Bretagna e in altri paesi dell’Unione Europea;

: quello che fa Doris, la cuoca della mensa scolastica, in un episodio del 1994, aggiungendo testicoli equini nel cibo degli studenti, richiama quanto accaduto nel 2013 in Gran Bretagna e in altri paesi dell’Unione Europea; Lady Gaga canta al Super Bowl : la performance del 2017 viene anticipata in un episodio dei Simpson del 2012;

: la performance del 2017 viene anticipata in un episodio dei Simpson del 2012; Il c orrettore automatico e la stampa in 3D ti sembrano invenzioni recenti? Il primo sbarca a Springfield nel 1994, la seconda la immagina Lisa Simpson nel 2006;

e la ti sembrano invenzioni recenti? Il primo sbarca a Springfield nel 1994, la seconda la immagina Lisa Simpson nel 2006; Gli smartwach e l’iPod compaiono in puntate degli anni Novanta, ma si dovrà aspettare qualche anno per poterne usufruire nella vita reale.

Questi sono solo alcuni esempi della mente visionaria di chi ha messo in scena una trentina di stagioni dei Simpson, ma chi lo avrebbe mai potuto immaginare un sarcofago con il volto di Marge Simpson?

Chi è la “Marge Simpson” sul sarcofago dell’Antico Egitto

Ci sono aree del pianeta ricche di antichi reperti che aspettano solo di essere scoperti e Mustafa Waziri, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità d’Egitto, lo sa bene. Basti pensare, per esempio, al mistero del Nilo scomparso.

Secondo quanto ha affermato sul recente ritrovamento, gli archeologi ritengono che le tombe in un cimitero di 3.500 anni fa a Minya appartenessero a funzionari e sacerdoti di alto rango.

Gli studiosi hanno trovato amuleti, ornamenti, sarcofagi di pietra e legno con mummie dell’Antico Egitto. Il coperchio di uno di questi, però, presenta un dettaglio che non è passato inosservato. L’immagine di una donna dalla pelle gialla che indossa un vestito verde e una corona blu molto alta.

E come non andare con la mente ai tratti distintivi della moglie di Homer e la madre di Bart, Lisa e Maggie Simpson? Diversi sono stati i commenti sul web di chi ha visto le fotografie del ritrovamento. Tra questi: ”L’Egitto ha previsto i Simpson”, e ancora: “Dimmi che non è Marge Simpson”.

Le decorazioni dei sarcofagi del Nuovo Regno, di norma, raffiguravano i defunti, le divinità e alcune scene dal Libro dei Morti. Per Waziri si tratta di “scoperte cruciali per ricostruire la linea temporale della XX Dinastia, comprendere le condizioni socio-economiche e le pratiche culturali e religiose del periodo”. In realtà, pare si tratti della tomba di Tadi Prima, figlia del Sommo Sacerdote di Djehouti ad Ashmunein. La persona mummificata sembra sia stata sepolta con una maschera e un vestito di perline.