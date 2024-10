Simona Tagli, classe 1964, è un volto molto noto della televisione italiana, soprattutto negli anni ’80 e ’90, grazie alla sua carriera come soubrette e conduttrice. Dopo un periodo di grande successo sul piccolo schermo la sua vita ha preso una svolta significativa, allontanandosi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altre passioni e, soprattutto, alla figlia Giorgia. Oggi Simona è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al reality show Grande Fratello nel 2024, dove ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico.

Perché è famosa Simona Tagli

Simona Tagli è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, dopo aver studiato danza classica alla Scala di Milano e modern jazz presso la scuola di Luciana Novaro. Inizia la carriera come modella e ben presto approda sul piccolo schermo, partecipando a vari programmi televisivi. Il suo esordio avviene come comparsa nella trasmissione Popcorn, condotta da Augusto Martelli su Canale 5, nei primi anni della nascente televisione commerciale italiana.

Negli anni ’80 e ’90, diventa famosa come soubrette in numerosi programmi televisivi, tra cui Drive In, accanto ai comici Zuzzurro e Gaspare, I-taliani del gruppo comico dei Trettré e MegaSalviShow con Francesco Salvi. La sua popolarità cresce ulteriormente grazie alla partecipazione come valletta a Domenica In nella stagione 1991-1992, condotta dai Ricchi e Poveri e Gigi Sabani, dove si distingue per i suoi stacchetti sexy e il caratteristico look fatto di minigonne corte e abiti aderenti, che esaltano la sua figura.

Nel corso della sua carriera, Simona ha presentato diverse trasmissioni di successo, come Le Colombiadi nel 1992 su Rai 1 e il festival Voci e volti nuovi di Castrocaro, confermandosi come una delle figure più apprezzate della televisione italiana. L’anno dopo ha condotto Il Grande Gioco dell’oca insieme a Jo Squillo e Gigi Sabani. Dopo l’esperienza in Rai, ha lavorato su TMC conducendo programmi come Il grande gioco del mercante in fiera e il Campionato italiano superturismo. Ha anche provato l’esperienza della musica con il singolo Uhmm bellissimo, pubblicato nel 1992, e nel 1998 è apparsa sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy.

Chi è stato il marito e quanti figli ha

Simona Tagli è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Ha avuto diverse relazioni importanti, ma la più significativa è stata con Francesco Ambrosoli, dal quale ha avuto la sua unica figlia, Giorgia, nel 2005. Il rapporto con Ambrosoli, però, non è durato a lungo e la separazione è stata accompagnata da una lunga battaglia legale per l’affidamento della bambina.

Simona è stata anche legata sentimentalmente all’attore Antonio Zequila per sette anni, ma la relazione non ha portato a un matrimonio o a ulteriori sviluppi famigliari. Un altro legame importante è stato quello con il Principe Alberto di Monaco, con il quale ha avuto una breve ma intensa relazione tra il 1998 e il 2002. In un’intervista recente, Simona ha ricordato il principe come un uomo capace di coniugare il ruolo istituzionale con un lato più spensierato e amante della vita.

La rivelazione sul voto di castità

Uno degli aspetti più sorprendenti della vita di Simona Tagli è la sua scelta di fare voto di castità. La decisione risale al 10 dicembre 2009, il giorno della Madonna di Loreto. Simona ha spiegato che questa scelta è avvenuta dopo aver ricevuto una grazia durante la complicata vicenda legale per l’affidamento della figlia.

Per Simona la castità è stata un modo per sentirsi protetta e per dedicarsi completamente alla crescita della figlia. Non ha mai escluso di poter tornare a innamorarsi e di interrompere il voto, qualora dovesse incontrare la persona giusta. Durante la partecipazione al Grande Fratello 17 la showgirl ha rivelato di essere pronta a riaprire il suo cuore, pur non avendo ancora trovato l’uomo capace di farle superare questa scelta.