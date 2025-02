Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Via al tour presso le concessionarie italiane per far conoscere in anteprima il modello

L’arrivo di Grande Panda nelle concessionarie per il via alle vendite è segnato per marzo, ma il nuovo modello Fiat arriverà ancor prima nelle città italiane. Con “La Prima”, infatti, Stellantis ha deciso di dedicare un tour alla nuova auto del segmento B per la Casa italiana, aprendo le porte di diversi rivenditori su e già per lo stivale per permettere agli appassionati, e chissà futuri clienti e guidatori di Grande Panda, di vederla da vicino e godere di ogni dettaglio del modello.

Il tour dedicato a Grande Panda

Cresce l’attesa per vedere per le strade delle città italiane il nuovo modello che segna il ritorno di Fiat nel segmento B. Grande Pandaa, però, prima di sfrecciare da Nord a Sud potrà essere osservata come fosse un’opera d’arte, in delle concessionarie selezionate dalla Casa in un road show dedicato. Si tratta de “La Prima”, il tour che sta portando l’auto in numerose città italiane, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprirla dal vivo prima del suo arrivo nelle concessionarie a marzo.

Un viaggio emozionante che toccherà 27 città e relative province, per permettere ai futuri clienti, ma anche semplici appassionati dell’automotive, di vedere da vicino Grande Panda.

Un tour che prevede 70 eventi pre-view totalmente gratuiti in concessionaria, con ogni dealer che dedicherà un allestimento ispirato alla gioiosità e ai colori del modello. Spazi che permetteranno un’esperienza immersiva, coinvolgendo il pubblico con presentazioni interattive, dimostrazioni pratiche e un team di esperti pronto a illustrare ogni dettaglio della vettura per scoprire da vicino tutti i dettagli di un modello unico nel suo segmento.

Il calendario del road show

Ma quali saranno le città toccate e le date di questo tour speciale? Fiat ha pubblicato l’intero calendario dell’evento che ha preso il via l’8 febbraio a Torino e che finirà il 27 febbraio tra Pisa, Siena, Perugia e Terni per far conoscere tutti i dettagli di Grande Panda da vicino.

8 febbraio

Stellantis & You Torino P.za Riccardo Cattaneo, 9, Torino (TO)

10 febbraio

Torino Auto S.P.A. C.so Allamano 29, Grugliasco (TO)

Autoingros Torino S.P.A. Corso Carlo e Nello Rosselli, 181, Torino (TO)

Spazio S.P.A. Via Ala di Stura, 84, Torino (TO)

Nuova Auto Alpina S.R.L. Località Pont Suaz 39, Charvensod (AO)

13 febbraio

Astra S.P.A. Via Milano, 99, Arona (NO)

Alessandria Auto S.R.L. Deviazione Ss10, 20, Spinetta Marengo (AL)

Ellero S.R.L. Via Alba, 5, Mondovì (CN)

Spazio Genova S.R.L. Via Angelo Siffredi, 49, Genova (GE)

Rezzonico Auto S.R.L. Via Turati, 67, Cerro Maggiore (MI)

15 febbraio

G. Villa S.R.L. Viale Sicilia, 104, Monza (MB)

Chioda S.R.L. Via Vespucci 2/4, Melzo (MI)

Mocautogroup S.R.L. Via dei Missaglia 89, Milano (MI)

Stellantis & You Italia SPA Stellantis & You Milano Via Gattamelata, 41, Milano (MI)

Denicar S.P.A. Via Bisceglie 92, Milano (MI)

Massironi Via Vittorio Veneto 56, Melegnano (MI)

17 febbraio

Penati Auto S.P.A. Via Felice Matteucci, 44, Arcore (MB)

Lazzari S.P.A. Loc. San Grato, snc, Lodi (LO)

Autoghinzani S.R.L. Via G. Marconi, 1340, Calusco d’Adda (BG)

Auto Ghinzani Bergamo Viale Carlo Porta 7, Treviglio (BG)

Denicar S.P.A. Bergamo Via Per Grumello, 43, Bergamo (BG)

20 febbraio

Campello S.P.A. Via Giuseppe Saragat, 22, Venezia (VE)

De Bona S.R.L. Viale del Lavoro 54, Vicenza (VI)

Ceccato Automobili S.P.A. Via Gombe, 3, Thiene (VI)

Prontoauto S.P.A. Via Nazionale, 136, Tavagnacco (UD)

Sina S.P.A. Viale Venezia 73, Pordenone (PN)

22 febbraio

Programma Auto S.P.A. SEDE PIACENZA, Via Emilia Parmense, 144, Piacenza (PC)

Auto Zatti S.R.L. Via Emilia Ovest 107/A, Parma (PR)

Autostile S.P.A. Disraeli 2/5, Reggio Emilia (RE)

F.LLI Bonacini S.P.A. Via Cartesio, 4/ABCDEF, Reggio Emilia (RE)

Gruppo Autorama S.P.A. Via Nonantolana, 1189, Modena (MO)

Gruppo Ghedini S.R.L. Via Dell’Elettricista n.7, Bologna (BO)

24 febbraio

Maresca & Fiorentino S.P.A. Via M.E.Lepido 6, Bologna (BO)

Auto S.A.T. S.P.A. Via Guarneri n.241, Cesena (FC)

DI.BA. S.P.A Strada di Borgheria n.24, Pesaro (PU)

Dott. Manlio Palmucci S.P.A-P.AUTO Viale Monte Grappa, Prato (PO)

Brandini S.P.A. Via Ambrosoli 30, Firenze (FI)

Scotti S.P.A. Via Federigo Enriques 9, Livorno (LI)

27 febbraio