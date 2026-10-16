La monovolume torna a essere un laboratorio di design. Con la Renault E-Space Concept, presentata al Salone dell’Auto di Parigi 2026, la Casa francese recupera le proporzioni della prima Espace del 1984 e le trasforma in un esercizio stilistico contemporaneo. Il risultato prende deliberatamente le distanze dall’estetica dei SUV, privilegiando superfici levigate, volumi ariosi e un rapporto inedito tra carrozzeria e abitacolo.
L’ispirazione arriva dall’architettura, dall’aeronautica e persino dall’arredamento domestico. Ogni elemento concorre a costruire un’automobile nella quale lo spazio non viene semplicemente ricavato all’interno della carrozzeria, ma diventa il principio attorno al quale nasce l’intero progetto.
Indice
Una silhouette che reinventa la Renault Espace originale
Lunga 4,70 metri, larga 2,02 e alta 1,67, E-Space Concept riprende il rapporto tra altezza e ingombri orizzontali della progenitrice. Gli sbalzi ridotti portano le grandi ruote da 23 pollici verso gli angoli, mentre la linea di cintura particolarmente bassa alleggerisce visivamente la fiancata.
Il parabrezza prosegue idealmente l’inclinazione del cofano, recuperando quel profilo da treno ad alta velocità che aveva reso riconoscibile la prima Espace. Al posteriore prevale invece una geometria verticale, completata da uno spoiler che richiama le successive generazioni del modello.
Il frontale introduce una firma luminosa a forma di grande U, che incornicia la calandra e il logo illuminato, apparentemente sospeso tra elementi grafici simili a pixel. Una fascia nera attraversa la parte inferiore della vettura, separando visivamente la cabina dalla base tecnica. Il disegno richiama i pontoni delle monoposto e dialoga con le superfici dei cerchi, mentre una lama mobile nel paraurti anteriore modifica la propria posizione in funzione delle esigenze aerodinamiche.
Una cabina di vetro ispirata all’architettura Bauhaus
L’elemento stilistico più caratteristico è la superficie vetrata, concepita come una struttura continua sulla quale sembrano applicati i pannelli della carrozzeria. I designer dichiarano di essersi ispirati al Bauhaus e alla Farnsworth House di Ludwig Mies van der Rohe. Il tetto trasparente si raccorda alle ampie finestrature laterali, che scendono oltre il limite superiore della lamiera, eliminando la consueta separazione visiva tra abitacolo ed esterno.
Un’illuminazione dedicata evidenzia la sovrapposizione dei materiali, mentre il montante posteriore appare quasi galleggiare sulla fiancata. Le porte controvento, prive di montante centrale, amplificano questa ricerca di leggerezza e rivelano un ambiente progettato con la libertà compositiva di un interno residenziale.
Anche i sei sedili individuali abbandonano l’aspetto delle tradizionali poltrone automobilistiche: le scocche laccate evocano le creazioni del designer Pierre Paulin, con schienali sottili e forme che sembrano sospese sopra il pavimento.
Colori intensi, materiali naturali e una plancia sospesa
All’interno domina una tavolozza di rossi, dallo scarlatto al porpora fino al granato. La moquette di lana, spessa tre centimetri, sfuma dal corallo centrale verso tonalità più scure, creando profondità attraverso il colore.
I pannelli delle porte sono rivestiti di tessuto trapuntato, mentre gli inserti decorativi utilizzano intarsi in paglia colorata anziché legno. Le finiture metalliche richiamano la gioielleria e accentuano il contrasto con le superfici morbide.
La plancia tradizionale scompare a favore di OpenR Panorama, uno schermo curvo largo 1.130 millimetri che attraversa l’abitacolo. Il volante compatto, con mozzo fisso e struttura tubolare, integra due interfacce flessibili avvolte attorno alla sua base.
Sotto il display trova posto un elemento portaoggetti dalle forme di un mobile domestico. È l’ultimo dettaglio di una ricerca estetica che trasforma l’abitacolo in uno spazio arredato, anziché in una semplice postazione di guida. Un lavoro davvero eccellente per questa creatura firmata Renault.