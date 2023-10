Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Renault Renault offensiva prodotto: otto veicoli in programma

Da anni in Renault la parola d’ordine è “rivoluzione”, o per meglio dire Renaulution, un piano strategico del Gruppo che si pone ogni giorno obiettivi ambiziosi e dirompenti per entrare con forza e decisione della mobilità elettrica. La Casa, che vanta il record di essere la più venduta tra le francesi nel mondo, non intende fermarsi e nella presentazione dei prossimi progetti ha annunciato l’arrivo di ben otto nuovi prodotti entro il 2027.

Futuro ricco per Renault

L’annuncio dell’arrivo di otto modelli è arrivato con l’International Game Plan 2027, un progetto che Renault intende raggiungere entro il 2027 in cui saranno investiti 3 miliardi di euro per lanciare veicoli sui mercati internazionali extraeuropei. Un’idea e uno sviluppo chiaro da parte della Casa transalpina, che ha annunciato che degli otto modelli in programma cinque saranno destinati ai segmenti C e D per posizionare il brand nei settori più creatori di valore.

Di questi modelli, Renault ha anche l’intento di piazzarne uno su tre in versione ibrida o elettrica nei mercati di maggior successo fuori dall’Europa. Il brand, infatti, vanta importanti volumi di vendita in Brasile, Turchia, India, Corea del Sud e Colombia, mercati verso i quali i nuovi prodotti a quattro ruote della Losanga sembrano destinati.

Ma non solo, perché verranno consolidate anche le posizioni sul segmento B, con la commercializzazione di Kardian prevista per l’anno prossimo in America Latina e Marocco.

E per essere ancora più competitiva e rafforzare al massimo le sinergie a livello internazionale, Renault adatterà il suo catalogo avvalendosi della nuova piattaforma modulare a vocazione mondiale del Gruppo Renault.

Si tratta di una piattaforma che sarà assemblata in quattro regioni industriali, tra America Latina, Turchia, Marocco e India, e che dispone di un’architettura regolabile e flessibile che consente di variare diversi parametri come la lunghezza dei veicoli (tra i 4 e i 5 metri), il passo (da 2,60 a 3 metri, in quattro possibili misure), 3 unità posteriori con 3 lunghezze diverse e nuovi gruppi motopropulsori (termici, flex fuel, GPL, mild hybrid advanced 48v e full hybrid).

Un nuovo capitolo della storia Renault

E dalla nuova piattaforma modulare del Gruppo nasce quello che Renault ha definito un nuovo capitolo della sua storia sui mercati internazionali, portando una ventata di aria fresca e modernità: Niagara Concept. Dotata di fortissima personalità, linee esuberanti e decisamente moderne, ma soprattutto busta, potente e sofisticata, questa concept-car preannuncia lo stile della futura gamma di veicoli Renault.

Incarnerà i valori di Renault, ma contemporaneamente rifletterà anche il nuovo linguaggio stilistico della Casa. La calandra è robusta e contemporanea, scolpita come una forma minerale con un esclusivo effetto 3D in cui viene riportata la scritta Renault per esteso con una finitura di tipo “pixel art”, che trae fortemente ispirazione dalla cultura pop. La firma luminosa, a forma di sopracciglia, è vivace, espressiva e decisamente tecnologica.

Una concept-car che, va sottolineato, offre anche un ottimo comfort alla guida grazie alla sua trazione integrale ottimizzato per le prestazioni da fuoristrada. Ha una motorizzazione efficiente, grazie alla tecnologia E-Tech Hybrid 4×4 e ad un duplice adattamento tecnico: da una parte, il passaggio alla motorizzazione mild hybrid advanced (48 v) nella parte anteriore e, dall’altro, un motore elettrico supplementare a livello di retrotreno.