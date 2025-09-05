Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Lamborghini e Getty Images La Urus di Moise Kean è unica al mondo

In campo è potenza e istinto, ma anche fuori dal rettangolo di gioco Moise Kean ama lasciare il segno. L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana – impegnata stasera in amichevole contro la Bosnia-Erzegovina – ha scelto di personalizzare la sua Lamborghini Urus con una veste del tutto inedita. E per farlo si è affidato alle mani esperte di Evosound Custom, il laboratorio di wrapping e personalizzazione con sede a Valdemara (LC), che ha trasformato il bolide italiano in un pezzo unico nel panorama automobilistico europeo.

Un bianco che non esiste: ecco com’è nato

Il fulcro del progetto è il colore: un bianco opaco esclusivo, mai visto prima sulle strade d’Europa. In effetti, la tonalità esiste solo sul mercato americano, e portarla qui ha richiesto non solo ingegno, ma anche sperimentazione. Il team di Evosound è partito da una base lucida – la più simile disponibile sul mercato – per poi laminarla con una pellicola opaca da stampa, creando una nuova finitura su misura per Kean.

Ma prima di applicare il wrapping, si è passati per la fase del test: cinque metri di pellicola laminata sono stati esposti al sole e all’acqua per verificarne la resistenza, la tenuta e l’estetica. Il risultato? Brillante o, meglio, opaco, come desiderato. Una superficie liscia e vellutata alla vista, con un impatto visivo che coniuga eleganza e aggressività.

Cerchi su misura e pinze gialle: dettagli da fuoriclasse

Il tocco di classe non si ferma alla carrozzeria. I cerchi sono stati adattati all'auto, in linea con lo stile inconfondibile del SUV italiano. A completare il quadro, le pinze dei freni verniciate di giallo, in contrasto perfetto con il bianco satinato della carrozzeria. Anche la scritta "Lamborghini" sul portellone posteriore è stata oggetto di personalizzazione: via il classico cromo, dentro una verniciatura in tinta con la pellicola, per garantire un effetto "total wrap" che non lascia nulla al caso.

Interni stellati e vetri intelligenti

L’abitacolo non poteva essere da meno. Evosound ha voluto stupire anche all’interno della Urus, installando un cielo stellato capace di trasformare ogni viaggio notturno in un’esperienza da prima classe. Il comfort e la privacy sono garantiti anche dai vetri oscurati nella zona anteriore, realizzati però con una sfumatura leggera, in modo da non compromettere la visibilità, ma aggiungere quel tocco discreto ed elegante che fa la differenza.

Sulla parte anteriore del veicolo è stata applicata inoltre una pellicola protettiva, pensata per preservare la vernice dagli agenti atmosferici e dai piccoli impatti quotidiani. Non si tratta di un semplice wrapping, ma di un vero e proprio progetto tailor made durato ben quattro giorni di lavoro intenso, dove ogni dettaglio è stato rifinito a mano.

Moise Kean: stile dentro e fuori dal campo

Classe 2000, esplosività da vendere e un futuro ancora tutto da scrivere, Moise Kean è uno di quei giocatori che non passano inosservati. La sua carriera lo ha portato a vestire le maglie di Juventus, PSG, Everton e ora Fiorentina, ma anche quella della Nazionale, con cui stasera cercherà di lasciare il segno contro la Bosnia.

Fuori dal campo, il suo stile è altrettanto riconoscibile: deciso, personalissimo, capace di coniugare lusso, sportività e originalità. La sua Lamborghini Urus, già uno dei SUV più potenti e appariscenti al mondo, è ora un manifesto su ruote della sua personalità. Grazie al lavoro meticoloso di Evosound Custom, quella che era “una delle tante Urus” è diventata una creazione unica.