La partnership tra Skoda e X Factor si rinnova: protagonista la Elroq, SUV compatto elettrico che unisce sostenibilità, spettacolo e impegno sociale

Ufficio Stampa Skoda Skoda insieme a X Factor tra sostenibilità, spettacolo e impegno sociale

La musica e i motori, a volte, parlano la stessa lingua. Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, il talent show più seguito d’Italia e una delle case automobilistiche più in crescita in Europa uniscono le forze: Skoda Elroq è l’auto ufficiale di X Factor 2025. Una partnership che va avanti ormai da tre anni e che ha saputo rafforzarsi di stagione in stagione, grazie a una condivisione di valori che vanno oltre la semplice sponsorizzazione.

Condivisione di valori

Non si tratta solo di un logo sullo schermo o di qualche auto esposta all’ingresso degli studi televisivi. Skoda e X Factor hanno trovato un terreno comune fatto di parole chiave come innovazione, energia, sostenibilità e inclusione. Da una parte il programma, che da sempre è un laboratorio di talento e diversità, capace di dare voce a chi sogna di trasformare la musica in una carriera. Dall’altra un marchio che ha scelto di investire con decisione nell’elettrificazione, portando sul mercato modelli capaci di avvicinare sempre più persone al mondo delle auto a batteria.

Non è un caso che il pubblico giovane del talent sia lo stesso che Skoda punta a coinvolgere: aperto alle novità, attento alle scelte sostenibili e meno legato ai vecchi schemi della mobilità tradizionale.

SUV 100% elettrico

La protagonista di questa edizione è la Skoda Elroq, SUV compatto 100% elettrico che ha debuttato la scorsa primavera e che in pochissimi mesi è già diventato uno dei modelli più venduti della gamma a batterie in Europa. Con dimensioni ideali per la città ma una presenza su strada importante, la Elroq incarna bene lo spirito “pop” di X Factor: accessibile, fresca e di tendenza.

Oltre al design moderno, con linee tese e un look che non passa inosservato, la Elroq punta forte sulla sostanza. L’autonomia dichiarata sfiora i 560 km, un dato che la posiziona tra le proposte più interessanti della categoria, e la ricarica rapida consente di recuperare l’80% dell’energia in circa mezz’ora. Numeri che permettono di superare le solite ansie da colonnina e aprono le porte a un utilizzo a 360 gradi: casa, lavoro, viaggi e tempo libero.

Elroq Respectline

Ma la presenza di Skoda a X Factor non si ferma alla vetrina mediatica. Quest’anno la Elroq debutta anche nella speciale versione Respectline, una limited edition nata per dare visibilità a temi sociali importanti. L’attenzione è rivolta ai diritti umani, alla lotta contro le discriminazioni e al rispetto delle diversità, valori che da sempre fanno parte del DNA del talent e che oggi Skoda ha deciso di tradurre anche sulle quattro ruote. La Respectline si riconosce subito per i dettagli estetici dedicati, ma soprattutto porta avanti un messaggio chiaro: guidare un’auto non significa solo muoversi, ma anche prendere posizione sul mondo che ci circonda.

Il concorso per vincere la finale

Per rendere la partnership ancora più coinvolgente, Skoda ha lanciato anche un concorso dedicato ai fan del programma. In palio ci sono i biglietti per assistere dal vivo alla finalissima di X Factor 2025, uno degli eventi televisivi e musicali più attesi dell’anno. Un’occasione unica per vivere da vicino l’energia dello show, che ogni stagione attira milioni di spettatori e trasforma sconosciuti in star. Partecipare è semplice: basta iscriversi sul sito ufficiale e sperare nella fortuna. Ma al di là del premio, resta l’idea di fondo: avvicinare il pubblico giovane al mondo della mobilità elettrica con un linguaggio immediato, fatto di musica, emozioni e condivisione.

Con la Elroq, Skoda non si limita a mettere su strada un SUV elettrico competitivo, ma sceglie di raccontarlo attraverso un palco che parla alle nuove generazioni. La scommessa è chiara: se il futuro dell’auto è elettrico, deve anche essere emozionante, inclusivo e vicino alle passioni delle persone.