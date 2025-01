Il 7 gennaio 2025, La volta buona di Caterina Balivo avrà come protagonista la famosa comica Brenda Lodigiani, nota per il suo talento e la sua versatilità. Brenda Lodigiani infatti è una delle comiche più apprezzate del panorama televisivo italiano, con una lunga carriera che spazia dalla danza alla televisione, passando per il cinema e l’imitazione.

Chi è Brenda Lodigiani, che origini ha e come ha iniziato

Brenda Lodigiani nasce a Sant’Angelo Lodigiano il 30 dicembre 1987, un piccolo comune allora ancora nella provincia di Milano. Cresciuta con una storia familiare complessa, Brenda ha recentemente rivelato durante un’intervista che ha origini sinti, e che la sua infanzia è stata segnata dall’affidamento della madre e dalle difficoltà nel riavvicinarsi alla sua famiglia di origine. Nonostante queste sfide, Brenda ha sempre avuto una passione per l’arte e la performance, che l’ha spinta a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto televisivo avviene come ballerina nel programma Central Station, in onda su Comedy Central, ma è con Disney Channel che acquisisce maggiore visibilità, diventando conduttrice di programmi per bambini dal 2005 al 2008. Tuttavia, è con Scorie su Rai 2 che Brenda raggiunge una fama nazionale. Inizia interpretando il personaggio della “fatina nel prato della fantasia” e subito dopo dà vita a imitazioni di celebrità italiane, tra cui la cantante Arisa, ma anche Carolina Kostner, Orietta Berti, Patrizia De Blanck e Katia Ricciarelli. Questa capacità di trasformarsi in altri personaggi è diventata una delle sue doti distintive, portandola successivamente a esplorare anche altri ambiti, come la conduzione e la scrittura, dimostrando di essere un’artista poliedrica e in continua evoluzione.

Il grande successo con i personaggi della Gialappa’s

L’ingresso di Brenda Lodigiani nel cast di GialappaShow nel 2023 rappresenta un grande passo nella sua carriera. Qui, Brenda si distingue per la sua abilità nell’imitare personaggi famosi, tra cui la cantante Annalaisa e l’androide Ester Ascione. La sua interpretazione di Annalisa, in particolare, ha riscosso un enorme successo, tanto che è diventata una delle imitazioni più amate del programma. La capacità di Brenda di entrare nei panni di una persona famosa richiede non solo talento, ma anche una profonda empatia e pazienza, qualità che lei stessa riconosce come fondamentali per il suo lavoro. Inoltre, Brenda ha saputo dare vita a personaggi iconici come “la Milanese Imbruttita”, un’interpretazione che le viene con grande facilità, essendo un’“interpretazione di se stessa all’ennesima potenza”, come ha dichiarato con ironia.

Il suo successo in GialappaShow non si limita però alle imitazioni: Brenda ha anche partecipato a programmi come LOL e Celebrity Hunted, dimostrando sempre la sua versatilità e la sua capacità di divertirsi con ogni tipo di ruolo. Questo impegno costante in nuove sfide televisive ha consolidato la sua reputazione come una delle più talentuose e apprezzate comiche italiane al pari delle sue colleghe, Lucia Ocone o virginia Raffaeli.

Cosa pensa la vera Annalisa dell’imitazione Annalaisa

Uno degli aspetti più interessanti della carriera di Brenda Lodigiani è la sua imitazione della cantante Annalaisa, che ha suscitato numerose reazioni, tra cui quella della stessa Annalisa. La cantante ha dichiarato di aver preso con grande ironia la performance di Brenda, apprezzando la sua interpretazione. In un’intervista, infatti, Annalisa ha spiegato che quando ha visto per la prima volta l’imitazione non si aspettava che diventasse una presenza fissa al Gialappa’s Show. Ha anche confessato che, nonostante la sorpresa iniziale, ha trovato divertente l’idea che qualcuno si prendesse il tempo di imitare il suo stile in modo così esilarante. Annalisa ha anche voluto chiarire che non esistono risentimenti nei confronti di Elodie, come alcuni rumors avevano suggerito, ma che si trattava semplicemente di una rappresentazione ironica, priva di ogni fondamento di verità.