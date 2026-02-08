Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Honda Honda anticipa il futuro con un progetto molto interessante

Honda è un’azienda sempre molto attenta all’innovazione e allo sviluppo di nuove soluzioni in grado di arricchire il mercato proponendo progetti inediti, sotto tutti i punti di vista. La Casa nipponica lavora con grande attenzione in vari segmenti del mercato e una nuova conferma arriva da Honda Base Station. Si tratta di un prototipo progettato e sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di Honda in California e Ohio e pensato, in modo particolare ma non esclusivo, per soddisfare le esigenze dei clienti nordamericani. La nuova Base Station rappresenta la soluzione di Honda per la Roulotte del futuro. Ecco tutti i dettagli in merito al progetto che punta, da una parte, a massimizzare lo spazio per le persone e, dall’altra, a ridurre al minimo gli ingombri dovuti alla presenza dei necessari componenti meccanici.

Un progetto molto interessante

Honda Base Station nasce con l’obiettivo di sfruttare una forte crescita per il settore dei prodotti legati alla vita all’aria aperta, in particolare per conquistare le giovani famiglie. Secondo i dati forniti dall’azienda, infatti, negli Stati Uniti (mercato target del prototipo) ci sono oltre 80 milioni di campeggiatori. Ben 15 milioni sono entrati nel mondo del campeggio per la prima volta negli ultimi due anni. I margini di crescita sono, quindi, enormi. Il modello di roulotte sviluppato da Honda si caratterizza per dimensioni molto compatte, con l’obiettivo di occupare un garage oppure un parcheggio standard (per i canoni del mercato americano).

Da segnalare anche un’architettura modulare che consente di ridistribuire gli spazi e modificare anche la forma esterna in base a quelle che sono le esigenze specifiche dei clienti. Il modello è dotato di cinque ampie finestre laterali che, però, possono essere sostituite con l’aggiunta di vari accessori. La parte superiore può essere sollevata per creare ulteriore spazio. All’interno è possibile sfruttare varie configurazioni per far posto a quattro persone. Il sistema di illuminazione interna comprende anelli a LED intorno alle finestre, con l’opzione di programmare e controllare da remoto intensità e colore.

C’è, naturalmente, un sistema di aria condizionata ed è possibile sfruttare una doccia e una cucina esterna, con anche acqua corrente e con un piano a induzione. Honda Base Station ha un peso contenuto (circa 700 chilogrammi) e può essere trainata anche da SUV compatti, non richiedendo particolare potenza. Il modello è alimentato da una batteria al litio, con inverter e pannelli solari integrati, e può essere collegato a una fonte di energia esterna. Ricordiamo che i campeggiatori hanno l’opportunità di scegliere tra roulotte e camper.

Jane Nakagawa, vicepresidente della Business Unit R&D di American Honda, ha commentato così il debutto del nuovo veicolo: