Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Lambretta Elettra S, il primo modello elettrico di Lambretta, assicura un’autonomia fino a 120 km

Lambretta lancia una novità interessante a EICMA 2025: si chiama Elettra S, un modello che segna il debutto del marchio nel mondo della mobilità elettrica. Lo scooter italiano si basa su una scocca portante in acciaio che integra funzioni strutturali ed estetiche, mantenendo un legame con la tradizione del brand, pur adottando soluzioni tecniche più attuali. La sospensione anteriore utilizza una doppia bielletta con ruota trascinata e due ammortizzatori, configurazione rivista in chiave moderna. Al posteriore trova posto un monoammortizzatore, mentre le ruote da 12 pollici montano pneumatici 100/70 all’anteriore e 120/70 al posteriore, con freni a disco su entrambe a completare la dotazione tecnica.

Design classico, ma spazio all’elettrico

La silhouette di Elettra S introduce un’impostazione più moderna pur mantenendo alcuni riferimenti alle versioni più storiche. Le fiancate lunghe e leggermente squadrate, il parafango anteriore integrato nella scocca e la forma dello scudo richiamano elementi familiari reinterpretati con soluzioni attuali. L’insieme propone un equilibrio tra memoria stilistica e nuovi linguaggi formali, con dettagli specifici come la sella rialzata (o, per meglio dire, “sospesa”) e indicatori di direzione ridotti a sottili elementi luminosi integrati nello scudo e nella parte posteriore.

Dietro l’estetica che richiama il patrimonio del marchio si nasconde un’impostazione tecnica orientata alla funzionalità e all’efficienza. Sotto la scocca è collocato un motore sincrono a magneti permanenti da 4,0 kW continui e 6,0 kW di picco, con una coppia di 101 Nm, che consente a Elettra S di accelerare da 0 a 40 km/h in 10 secondi e raggiungere una velocità massima di 90 km/h. L’alimentazione è affidata a una batteria NMC da 72 Volt e 4,5 kWh che permette un’autonomia fino a 120 km in modalità Eco, mentre le modalità Normal e Sport portano la percorrenza rispettivamente a 105 e 89 km. I tempi di ricarica sono in linea con il segmento: 5 ore e 40 minuti per una ricarica completa standard oppure 3 ore e 24 minuti per arrivare all’80% con un caricatore rapido.

Dotazioni e prezzo di vendita

Elettra S unisce un’impostazione tradizionale a contenuti aggiornati, introducendo una strumentazione basata su un display TFT ad alta definizione e un impianto di illuminazione full LED. Le dimensioni rientrano negli standard della categoria, con un peso di 132 kg, un interasse di 1380 mm e un’altezza sella di 780 mm. Il lancio sul mercato è previsto nella seconda metà del 2026, con un prezzo indicativo di circa 6.500 euro.

Lambretta J entra in fase di produzione

Lambretta ha confermato a EICMA 2025 il passaggio alla fase produttiva per J, modello che riprende l’impostazione stilistica dell’esemplare del 1964 interpretandola in chiave attuale. Presentata in precedenza come prototipo, ora si prepara all’arrivo sul mercato con una configurazione pensata per l’uso quotidiano e per introdurre i nuovi utenti al marchio. La gamma prevede unità a 4 tempi raffreddate a liquido nelle cilindrate di 125 e 200 cc, mentre il lancio commerciale è programmato per la primavera del 2026 con un prezzo di partenza indicativo di 4.500 euro.

Espansione internazionale con l’intera gamma

Oltre a Elettra S e J, Lambretta ha esposto la propria intera gamma a EICMA 2025, con G350 come proposta di punta della Serie G-Special, affiancata dalla Serie X nelle varianti X300 e X125, caratterizzate da scocche in acciaio di nuova concezione. Era presente anche la Serie V-Special, disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 200, che costituisce la base dell’attuale produzione, insieme alle configurazioni Racing Customs sviluppate da Rimini Lambretta sulle piattaforme G350 e X300 e orientate a un’impostazione più prestazionale. Il marchio ha inoltre confermato il proprio programma di espansione internazionale, con una presenza ormai consolidata in Europa e nel Sud-Est asiatico e progetti in sviluppo per i principali mercati globali.