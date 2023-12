Il nome Nora è il diminutivo di Eleonora, che sembrerebbe derivare dal provenzale Aliénor o Ailenor.

Alcune teorie sull’origine del nome portano alla conclusione che si tratti di una forma provenzale di Elena. Altri studi fanno derivare Eleonora (e quindi Nora) da Aliéno, ripreso a sua volta dalla parola di origine germanica al (“tutto”).

C’è poi chi ricollega Nora ai nomi greci Elio o Selene, oppure al termine èleos (“compassionevole”). Infine, si pensa che il nome derivi da due termini di tradizione ebraica: El (“Dio”) e nur (“luce”).

Senza dubbio la diffusione del nome è dovuta principalmente alla popolarità della protagonista di “Casa di bambola”, dramma del 1879 di Henrik Ibsen (1828 – 1906). Una delle prime opere a trattare il tema dell’emancipazione femminile.

Quando si festeggia

Non essendoci sante o beate chiamate Nora l’onomastico può essere celebrato il 21 febbraio, giorno dedicato a Santa Eleonora di Provenza, regina d’Inghilterra.

Un po’ di Storia

Santa Eleonora nacque attorno alla prima metà del 1200 dall’unione tra Beatrice di Savoia e Raimondo Berengario IV, conte della Provenza.

Il 14 gennaio 1236 convolò a nozze con il Re d’Inghilterra Enrico III. Nella nuova residenza reale Eleonora si fece seguire da numerosi parenti e connazionali in cerca di fortuna.

Molti di questi riuscirono grazie alla sua intercessione ad occupare importanti uffici pubblici. Ciò suscitò nei suoi riguardi una grande impopolarità da parte dei sudditi, che insorsero costringendola a rifugiarsi nella Torre di Londra.

Le sue peripezie continuarono: quando durante la battaglia di Lewes (14 maggio 1264) Enrico III fu fatto prigioniero ed Eleonora fu costretta a scappare sul continente nel tentativo di formare un esercito e liberare il consorte.

Tornò vincitrice in Inghilterra nel 1265, assieme al Legato Pontificio. Quindi, per la donna cominciò un periodo di importanti consensi.

Alla morte del marito, governò l’Inghilterra al posto del figlio Edoardo I, impegnato in una crociata, e al ritorno in patria del giovane, si ritirò nel monastero benedettino di Amesbury, vivendo in santità fino alla morte avvenuta il 25 giugno 1291.

Caratteristiche di Nora

Chi porta questo nome è una persona sincera e perspicace. Assai diplomatica e determinata, Nora mantiene una condotta rispettosa nei confronti di chiunque.

Il pregio migliore? Senza dubbio è la grande forza di volontà, che la porta a rivelarsi in ogni situazione come una persona di natura vincente.

Principali difetti? Non sopporta le critiche ed è possessiva e gelosa. È inoltre poco incline al fallimento: molto votata a dare sempre il meglio di sé, Nora non accetta proprio di sbagliare.

Che professione farà Nora?

Le donne così chiamate trovano la propria realizzazione nei campi contabili e finanziari. Sì anche alle attività artistiche e a quelle legate alla politica e all’amministrazione della giustizia.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale di Nora è quello del Cancro. Il colore legato al nome è il bianco. La pietra preziosa correlata è la perla. Il numero portafortuna? È l’8.