Ufficio Stampa Kia Kia entra nei veicoli commerciali e vince il Van of the Year 2026

Si tratta del primo furgone completamente elettrico di Kia, figlio del percorso intrapreso nel 2022 e che, appena nato, ha già inizia a collezionare successi. Il nuovo PV5 Cargo è stato premiato come International Van of the Year 2026, battendo un’agguerrita concorrenza internazionale e portando Kia sotto i riflettori di un segmento che, fino a poco tempo fa, sembrava lontano dal marchio coreano: quello dei veicoli commerciali.

Buona la prima

Il PV5 è il primo passo della strategia intrapresa da Kia nel 2022, chiamata PBV (Platform Beyond Vehicle). Si tratta di uno sguardo in avanti che vuole ridefinire il concetto di veicolo commerciare puntando su piattaforme modulari e soluzioni pensate per rispondere alle reali esigenze dei professionisti.

Si basa sulla piattaforma elettrica apposita per il settore della logistica E-GMP.S che gli permette di portare numeri da primato a favore della praticità: l’autonomia raggiunge i 416 chilometri in ciclo combinato, mentre la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti, un dato fondamentale per chi non può permettersi lunghe soste durante l’orario di servizio. E i risultati non si sono fatti attendere. A poche settimane dal debutto, il PV5 ha già messo in bacheca un Guinness World Record, percorrendo 693,38 chilometri con una sola carica e a pieno carico. Una dimostrazione concreta di come l’elettrico, quando nasce su una piattaforma dedicata, possa andare ben oltre le aspettative più prudenti.

La rosa delle finaliste

Kia PV5 nella competizione International Van of the Year 2026 si è confrontato con altri sei modelli lanciati nel corso del 2025, tra cui due van elettrici di nuova generazione. A contendersi il primo posto c’erano veicoli commerciali da tutto il Mondo, con una forte presenza tedesca definita da tre modelli Volkswagen: Transporter, Crafter e MAN TGE. Anche Cina e America presenti con il Farizon SV e il Ford E-Transit Courier.

Come ha raccontato Jarlath Sweeney, portavoce del comitato, Kia PV5 è riuscito a primeggiare stabilendo “nuovi benchmark nel segmento dei veicoli commerciali leggeri in termini di innovazione, efficienza e capacità a 360°, combinando performance a zero emissioni con versatilità e funzionalità di livello superiore”.

Tante varianti per l’Europa

Uno dei punti di forza del PV5 è la sua versatilità. In Europa è già disponibile nelle versioni Cargo Long e Passenger, ma la gamma è destinata ad ampliarsi rapidamente. Nel corso del 2026 arriveranno infatti il Chassis Cab, il Cargo a passo corto L1H1 e la variante High Roof L2H2, pensata per chi ha bisogno di maggiore volume di carico.

E non finisce qui. Kia ha già confermato che i modelli più grandi, PV7 e PV9, sono in fase di sviluppo e andranno a completare una vera e propria famiglia di veicoli PBV, capace di coprire esigenze molto diverse: dalla consegna dell’ultimo miglio al trasporto persone, fino agli allestimenti speciali.

Il successo del PV5 Cargo dimostra come Kia stia affrontando il mercato dei veicoli commerciali con un approccio diverso dal passato, puntando su piattaforme dedicate e su un’idea di mobilità professionale più intelligente e sostenibile. Un Van dell’anno che forse non tutti conoscono ancora, ma che promette di far parlare di sé molto più a lungo di quanto suggerisca il suo debutto recente.