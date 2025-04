Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova generazione di Nuova Citroën C5 Aircross

Dopo il successo della prima generazione, Citroën torna alla ribalta con il lancio del nuovo C5 Aircross, un modello che segna una svolta epocale per il marchio francese. Il nuovo SUV offre molto più di un semplice restyling: è un veicolo completamente riprogettato, pronto a diventare un punto di riferimento nel segmento dei C-SUV grazie a uno stile audace, un comfort di livello e una gamma di motorizzazioni che spazia dall’ibrido leggero al 100% elettrico. In poche parole, pronto per ogni esigenza.

Con questa seconda generazione, il brand transalpino riafferma la sua identità fondata sull’accessibilità, la versatilità e il benessere a bordo, presentando un’auto in grado di soddisfare i desideri di una clientela sempre più attenta a tecnologia, sostenibilità e stile.

Design: forza ed efficienza senza compromessi

Nuova Citroën C5 Aircross si distingue al primo sguardo. La silhouette è potente, muscolosa ma al tempo stesso fluida ed elegante, frutto di un novello linguaggio stilistico introdotto dall’azienda fondata da André Citroën. Il frontale mostra il nuovo logo della Casa, valorizzato da una firma luminosa a tre punti con tecnologia Matrix LED, incorniciata da linee nette che enfatizzano la larghezza del veicolo.

Dal punto di vista aerodinamico, il SUV è stato ottimizzato in ogni dettaglio: dalle prese d’aria ai deflettori, passando per una linea del tetto inclinata che migliora la penetrazione dell’aria senza compromettere lo spazio interno. Il risultato è un coefficiente SCx migliorato (0,75), che si traduce in un’autonomia elettrica estesa di oltre 30 km in autostrada rispetto alla generazione precedente. Anche la parte posteriore è stata rivista: il portellone è verticale per massimizzare il bagagliaio, mentre gli elementi aerodinamici posteriori – ispirati al mondo tech – conferiscono un aspetto futuristico e funzionale.

Comfort ai massimi livelli: un vero “SUV Lounge”

Il punto di forza del nuovo SUV C5 Aircross è senza dubbio l’abitacolo, che Citroën ha concepito come un “C-Zen Lounge”. I sedili Advanced Comfort (visti anche su altri modelli) sono veri e propri sofà su quattro ruote, con imbottiture in schiuma ad alta densità, supporti regolabili elettricamente e funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Lo spazio posteriore è da riferimento: più largo e alto rispetto al modello precedente, con schienali reclinabili e dotazioni pensate per il relax dei passeggeri.

L’atmosfera interna è arricchita dal sistema di illuminazione ambientale personalizzabile, da un tetto panoramico in vetro apribile e da materiali ricercati, molti dei quali riciclati, come i tessuti dei sedili e le plastiche interne con inserti provenienti da vigneti biologici della Borgogna – una prima mondiale nell’automotive. Il bagagliaio? Nessun compromesso. Anche nelle versioni ibride plug-in o elettriche, la capacità resta invariata: da 565 a 1.668 litri, con pianale regolabile e portellone motorizzato a mani libere.

Tecnologia a portata di tocco

La plancia è dominata dal nuovo Waterfall Touchscreen, il più grande schermo HD mai proposto da Citroën, con grafica accattivante e comandi intuitivi. Il display fluttua visivamente sul cruscotto e scende in una “cascata” fino alla console centrale, dove integra anche i controlli per la climatizzazione.

Il sistema di infotainment include navigazione 3D connessa, connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, caricatore a induzione da 15W e comandi vocali “Hello Citroën”. Non manca l’integrazione di ChatGPT (come su Peugeot), il sistema di intelligenza artificiale generativa che trasforma l’interazione a bordo in un’esperienza smart e personalizzata. Il conducente beneficia inoltre di un quadro strumenti digitale da 10″ e, nei livelli più ricchi, di un Head-Up Display esteso, proiettato sul parabrezza, per una guida più sicura e priva di distrazioni.

Sistemi di assistenza avanzati: guida autonoma e sicurezza a 360°

La nuova Citroën C5 Aircross è equipaggiata con il pacchetto Drive Assist 2.0, che include funzionalità di guida autonoma di livello 2. Tra le tecnologie disponibili ci sono: cambio di corsia semiautomatico, rilevamento degli angoli ciechi esteso fino a 75 metri, telecamere per la sorveglianza del conducente, Rear Traffic Alert e il sistema VisioPark 360°, per una visione completa degli ostacoli intorno al veicolo. I fari Citroën Matrix LED garantiscono la massima visibilità notturna, regolando automaticamente il fascio luminoso per non abbagliare gli altri utenti della strada.

Tripla anima sotto il cofano: ibrido, plug-in e 100% elettrico

Il nuovo C5 Aircross è disponibile con tre motorizzazioni principali:

Hybrid 145 : un mild hybrid con tecnologia a 48V, che garantisce fino a 900 km di autonomia e riduce i consumi del 15%. Ideale per chi si avvicina all’elettrificazione;

: un mild hybrid con tecnologia a 48V, che garantisce fino a 900 km di autonomia e riduce i consumi del 15%. Ideale per chi si avvicina all’elettrificazione; Hybrid Rechargeable 195 : un plug-in da 195 CV con 100 km di autonomia elettrica in città e oltre 650 km in autostrada, grazie a una batteria da 21 kWh. Tre modalità di guida e ricarica completa in meno di 3 ore con wallbox da 7,4 kW;

: un plug-in da 195 CV con 100 km di autonomia elettrica in città e oltre 650 km in autostrada, grazie a una batteria da 21 kWh. Tre modalità di guida e ricarica completa in meno di 3 ore con wallbox da 7,4 kW; ë-C5 Aircross: la versione completamente elettrica, disponibile con due motori: da 210 CV (520 km di autonomia) o da 230 CV (fino a 680 km). Con ricarica rapida fino a 160 kW, è possibile recuperare 160 km in 10 minuti. La funzione V2L (Vehicle-to-Load) sarà disponibile dal 2026.

Sostenibilità e qualità “made in France”

Assemblata a Rennes e con componenti chiave prodotti in Francia, la nuova Citroën C5 Aircross è un simbolo del know-how della storica Casa francese. Ovviamente, alla luce dei tempi che stiamo vivendo e di una sensibilizzazione sempre più accentuata al rispetto della natura e del Pianeta che ci ospita, il marchio di Stellantis ha prestato la doverosa attenzione anche all’ambiente: 160 kg di metalli e 47 kg di plastiche sono riciclati o bio-based, e il veicolo non utilizza pelle naturale. Insomma, quello che serve per ottenere un bel bollino “green”.

In arrivo nel 2025: un nuovo standard per i C-SUV

La nuova C5 Aircross sarà disponibile in Europa dalla seconda metà del 2025. Con questo modello, Citroën completa il rinnovo della sua gamma e rafforza la sua presenza in uno dei segmenti più competitivi del mercato. Con il suo design distintivo, la varietà di motorizzazioni e l’attenzione maniacale al comfort, la nuova C5 Aircross è pronta a conquistare chi cerca un SUV raffinato, spazioso e orientato al futuro. Per i prezzi di listino è ancora troppo presto, ma sicuramente il Gruppo Stellantis offrirà una panoramica completa già a partire dalle prossime settimane. Cosa bisogna aspettarsi, orientativamente, possiamo presuppore una fascia simile a quella odierna, almeno per le versioni termiche, per le EV il discorso sarà differente.