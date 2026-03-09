Oltre alla simpatia c'è di più: nel garage di Max Giusti ci sono moto da gara nate per il fango e mezzi agili per affrontare ogni giorno il traffico di Roma

Le moto e gli scooter di Max Giusti, conduttore di Scherzi a parte, si destreggiano dallo sterrato alla città

Che sia lungo le vie di Roma o sui circuiti da cross, il rapporto tra le moto e Max Giusti non si è mai affievolito. Per il conduttore di Scherzi a parte è proibito togliere il piede dall’acceleratore e di questo se ne sono accorti gli spettatori del Rally di Sardegna di qualche anno fa. Impegni permettendo, ancora oggi l’istrionico romano si cimenta, infatti, nelle gare, sempre con il sorriso sulle labbra perché l’importante non è vincere, ma tenere i piedi per terra e conservare quell’umanità che il grande pubblico gli riconosce.

Le moto e gli scooter del conduttore

Galeotta fu l’Ancillotti 50 regalatagli a 13 anni. Al fatto che non fosse nuova Max Giusti dava poca importanza, come raccontato in varie interviste: passava le ore in garage a lucidare una moto più vecchia di lui, cambiando numeri e attaccando adesivi. Nel suo parco mezzi attuale, ha rivelato alla Gazzetta dello sport, spicca una KTM 350 SX-F del 2020 da oltre 10.000 euro di listino: un ibrido concettuale dal peso di soli 100 kg a secco con sospensioni WP XACT progettate per salti e whoops violenti, capace di sprigionare circa 58 CV.

Accanto alla tecnologia moderna, rivela un lato nostalgico una KTM 250 MX del 1985, ristrutturata da cima a fondo. Gli appassionati del marchio austriaco la ricorderanno senz’altro, avendo cementato la reputazione del produttore, con il motore a due tempi raffreddato a liquido sfruttato in tutto il suo potenziale da Heinz Kinigadner nella corsa trionfale al titolo iridato. Se restaurato a regola d’arte, una meraviglia del genere può superare oggi gli 8.000 euro di valore collezionistico.

Tuttavia, quando le luci della pista si spengono e si torna nel caos della Capitale, Max Giusti vira sulla razionalità. Per muoversi tra i set e gli impegni quotidiani, si affida a uno Yamaha XMax 300, il classico “best seller” europeo: il monocilindrico da 28 CV, fluido e affidabile, garantisce prestazioni vivaci fino a 140 km/h, mentre il generoso vano sottosella permette di stivare ben due caschi integrali da re della versatilità urbana. La praticità si sposa con una tecnologia di alto livello, fondamentale per districarsi tra le insidie della metropoli, dove il sistema keyless semplifica la vita quotidiana e il controllo di trazione vigila sulla sicurezza. Nelle varianti più accessoriate, il listino sfiora i 7.600 euro.

Scherzi a parte: il ritorno a colpi di ironia e spettacolo

Negli studi televisivi Max Giusti è pronto a scalare le marce dell’intrattenimento. Lunedì 9 marzo, Canale 5 accende in prima serata i riflettori sulla seconda puntata di Scherzi a parte sotto la sapiente regia di Roberto Cenci. Nel mirino del programma finiscono stavolta Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Filippo Bisciglia e Samira Lui. Al timone della serata, Max Giusti intervalla le beffe con i suoi personaggi più celebri e anima lo studio attraverso sketch inediti con le vittime degli scherzi. Tra una derapata in pista e un colpo di scena in TV, mantiene il controllo totale della scena e dosa l’acceleratore a colpi di ironia e spettacolo.