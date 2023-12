Il nome Greta è un diminutivo di Margherita. Entrambi derivano dal greco e significano “perla”. Senza dubbio la diffusione di Greta è dovuta alla “Divina” Garbo, attrice svedese naturalizzata statunitense, fra le più celebri della storia del cinema.

Quando si festeggia

Nella tradizione cristiana non esiste una ricorrenza specifica per Santa Greta. Per celebrare il nome bisogna rifarsi al giorno dedicato a Santa Margherita da Cortona (1247 – 1297), il 19 febbraio. Altra data è il 16 novembre, in onore di Santa Margherita regina di Scozia (1045 – 1093).

Un po’ di Storia (del cinema)

Greta Garbo nacque a Stoccolma il 18 settembre 1905. Passò l’adolescenza in ristrettezze economiche, al punto da accettare di lavorare nel negozio di un barbiere.

La sua vita cambiò nel 1922, quando il regista Erik Petschler (1881 – 1945) la notò nei magazzini di Stoccolma presso i quali Greta era commessa.

Iniziò così la favola della “Divina”: sbarcata negli USA nel 1927, la Garbo collezionò una ventina di pellicole, interpretando sempre il ruolo della seduttrice senza scrupoli.

Fu assassina doppiogiochista in “La donna misteriosa” (1928), aristocratica capricciosa in “Il destino” (1928), spia in “Mata Hari” (1931), eroina tragica in “Anna Karenina” (1935).

Purtroppo, la sua carriera straordinaria si concluse presto: a 36 anni la diva lasciò il cinema, insofferente allo star system. Morì in solitudine a New York il 15 aprile 1990, all’età di 85 anni.

Oggi restano di lei il mito e il divismo: ebbe quattro candidature ai premi Oscar, ne ricevette uno alla carriera nel 1955, e fu inserita dall’American Film Institute al quinto posto tra le più grandi star del cinema mondiale.

Caratteristiche di Greta

Chi porta questo nome è ipersensibile. Seducente, intraprendente e incredibilmente femminile, Greta è in costante ricerca di benessere ed equilibrio. Le sono necessari, per alimentare l’autostima e la fiducia in se stessa.

Senza dubbio Greta è una persona di cuore. Ama fare nuove esperienze e si muove nel mondo con rispetto ed educazione. Unico difetto: è poco indulgente verso di sé e quando commette uno sbaglio difficilmente si perdona.

Che lavoro farà Greta?

Dal punto di vista professionale Greta può avere vero successo negli ambiti creativi e artistici. Ma non solo: sì anche al campo dei viaggi, dello sport e della psicologia.

Cosa dicono le stelle

Secondo l’onomanzia il segno zodiacale di Greta è lo Scorpione. Il colore legato al nome è il verde. La pietra preziosa associata è lo smeraldo. Il numero fortunato è il 9.