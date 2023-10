Wangiri non è una nuova prelibatezza culinaria che arriva dal Giappone. Non si tratta di un nuovo piatto nel menù del sushi bar, ma di qualcosa che è bene tenere alla larga visto che potrebbe essere decisamente più cara del conto All You Can Eat.

È una truffa che sembrava essere sparita, ma che invece è tornata con prepotenza: si tratta dello squillo senza risposta. Nata nel 2002 e apparentemente superata, è tornata attuale e sempre molto redditizia: ecco perché è importante conoscerla e imparare a contrastarla. Ci sono diverse soluzioni, ma quelle più drastiche sono sicuramente le migliori e quelle maggiormente consigliate dagli esperti.

Cos’è e come funziona il wangiri, la nuova truffa telefonica

É la truffa telefonica dello squillo senza risposta e si chiama Wangiri. Un altro, vecchio ma sempre attuale modo per spillare soldi alla gente inconsapevole di essere caduta in una vera e propria trappola. Il risultato? Ci si ritrova con soldi in meno sul conto del telefono senza sapere nemmeno come e perché.

In sostanza si riceve uno squillo sul proprio smartphone, di norma da un prefisso straniero e, quando si va a richiamare per capire chi sia stato a telefonare, viene scalato il credito residuo. La somma persa generalmente è di 1,50 euro ogni 10 secondi, ma ci sono dei casi in cui si sottoscrivono degli abbonamenti senza accorgersene. Non a caso è stata definita una truffa svuota conto. Se il tempo passa, sono notevoli le cifre che si rischia di perdere.

Fermo restando che si deve diffidare da chiamate inattese provenienti dall’estero, ma ci sono prefissi che devono insospettire più di altri.

Moldavia (+373).

Kosovo (+383).

Tunisia (+216).

Il restante numero, poi, cambia sempre perché non è reale e viene stabilito attraverso un software apposito. Si tratta dei “robocall”, letteralmente “chiamate robot”.

Come difendersi dalla truffa dello squillo senza risposta

Per difendersi dalla truffa dello squillo senza risposta e non rimanere vittime del Wangiri la soluzione migliore è non richiamare numeri sconosciuti con prefisso estero, soprattutto se ci si accorge in tempo reale che il proprio ‘interlocutore’ ha messo giù subito. Meglio tenere a bada la propria curiosità che dover scoprire che il proprio saldo sul conto corrente è sceso vertiginosamente.

Se ci si vuole mettere il ferro dietro la porta e si è certi che mai nessuno dei nostri contatti ci chiamerà mai da un telefono con prefisso straniero, si possono bloccare direttamente le telefonate che provengono da Paesi diversi dall’Italia. In questo modo si evita che qualsiasi boot possa fare breccia e trovare una falla nel sistema.

Infine, ci si può servire di app progettate appositamente per smascherare i numeri sospetti. Si basano su una blacklist e bloccano in automatico le chiamate che rientrano in questo elenco. Da sole però non sono sufficienti: questo è importante tenerlo bene a mente e non accontentarsi. Stare dietro ai continui cambi di numero generati dai bot dei truffatori è praticamente impossibile. Che la lista rimanga aggiornata non è sicuro e il rischio di rimanere vittime di malintenzionati resta concreta.